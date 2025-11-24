El día se convertirá en noche con el eclipse solar total más largo del siglo: cuándo y dónde verlos desde España

Imagina estar en la playa, en la montaña o incluso tomando un café, y de repente el mundo entero se apaga durante unos minutos. No es ciencia ficción, sino lo que pasa durante un eclipse total de Sol. Siete minutos y 28 segundos de noche en pleno día es lo que ocurrió hace muchos años años, el 15 de junio del 743 a.C., frente a las costas de Kenia y Somalia, según la NASA. Casi ocho minutos.

Sin embargo, la naturaleza podría haber ido un poco más lejos. El astrónomo belga Jean Meeus calculó que, que si alienaban todos los factores, un eclipse total podría durar hasta 7 minutos y 31 segundos.

¿ Cuándo será el próximo eclipse?

El 2 de agosto de 2027, el fenómeno atravesará el sur de España. La sombra entrará desde el Atlántico y cruzará el Estrecho de Gibraltar regalando oscuridad total a:

Ceuta y Melilla

Casi toda Cádiz

Zonas de Málaga

Sur de Granada y Almería

Será por la mañana, hacia las 10:50, cuando el Sol ya está bastante alto. En esos lugares el día se convertirá en noche durante unos instantes. En el resto de España también lo veremos, pero de forma parcial.

Además del sur peninsular, las mejores zonas del mundo para ver este espectáculo serán Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto. La sombra cruzará medio continente y llegará incluso a partes de Oriente Medio

¿ Cómo observar el eclipse de manera segura?

Mirar cualquier parte del Sol brillante con la lente de una cámara, de binoculares o de un telescopio sin usar un filtro solar especial, causa lesiones oculares graves de forma instantánea. Los rayos solares concentrados atravesarán y quemarán el filtro, y entrarán en tus ojos.

Según la NASA, puedes hacer tu propio proyector de eclipses usando una caja de cartón, una hoja blanca de papel, cinta adhesiva, tijeras y papel de aluminio. Con el Sol detrás de ti, la luz solar pasará a través de un agujero perforado en el papel de aluminio pegado sobre un agujero a un costado de la caja. Durante las fases parciales de un eclipse solar, esto proyectará un Sol en forma de media luna sobre una hoja blanca de papel pegada al interior de la caja. Mira dentro la caja a través de otro agujero cortado en la caja para ver la imagen proyectada.

¿Cómo ver un eclipse de manera segura? La Razón

¿ Habrá más eclipses totales?

Tras el espectáculo que nos dejará el año 2027, España vivirá otro momento astronómico, pero no un eclipse total, sino un eclipse anular el 26 de enero de 2028, el famoso "anillo de fuego", Con él se completará una especie de trilogía de eclipses que marcará los años 2026, 2027 y 2028.

Pero si hablamos de eclipses totales, después de 2027, no se volverá a ver otro en España hasta 2053. Así que sí, merece la pena ir mirando dónde vas a estar ese día.