Con la PlayStation 5 en liquidación, muchos están adelantando el “Papá Noel” para no quedarse sin ella

Es curioso lo que pasa cada diciembre: en cuanto una consola baja de precio, empiezan las compras anticipadas “por si acaso”. Y este año la protagonista es la PlayStation 5 Slim Digital, que AliExpress ofrece por 363,99€ usando el código BFES20. Una rebaja que está animando a muchos a adelantar regalos navideños para no quedarse sin ella cuando llegue lo fuerte de la temporada. Al final, tener la PS5 en casa en Navidad siempre es sinónimo de tardes de sofá, manta y partidas interminables.

La versión Slim que mantiene toda la potencia pero ocupa menos

PlayStation 5 Slim Digital Google Google

La PS5 Slim Digital sorprende porque reduce tamaño sin renunciar a lo importante. Es más compacta, más ligera y más fácil de colocar en un salón donde cada vez abundan más dispositivos. Para quien viene de una PS4, el salto se nota desde el primer momento: tiempos de carga ultrarrápidos gracias al SSD de 825GB, fluidez en menús y una respuesta general que convierte cualquier partida en algo más dinámico.

El diseño no es solo cuestión estética; también es práctico. La consola calienta menos y hace menos ruido, así que esas sesiones nocturnas de juego no levantan sospechas en casa. Y aunque esta versión es digital —sin lector de discos— eso permite que la consola sea más fina y que todo el contenido se gestione desde la biblioteca digital. Algo que muchos ya prefieren por pura comodidad.

La nueva arquitectura también hace que los juegos compatibles se vean mucho mejor. Entre el Ray Tracing, que mejora luces y reflejos, y la posibilidad de jugar a 4K con tasas de hasta 120 fps, la sensación es la de estar estrenando una generación real de videojuegos. Si tienes un televisor 4K moderno, el salto visual es evidente desde el primer minuto.

Tecnología pensada para sentir más el juego, no solo verlo mejor

Uno de los puntos fuertes de esta PS5 es cómo combina imagen y sensaciones. La retroalimentación háptica del mando DualSense cambia totalmente juegos como shooters, aventuras o conducción: cada impacto, cada superficie y cada acción tiene un feedback propio. Es difícil explicarlo hasta que lo pruebas, pero es justo lo que hace que muchos no quieran volver a los mandos anteriores.

El audio también juega un papel importante. Con Tempest 3D AudioTech, la consola es capaz de crear un entorno sonoro que se mueve a tu alrededor. Si usas cascos, la inmersión aumenta muchísimo; si prefieres altavoces, el efecto sigue siendo notable. Para juegos narrativos o de exploración, esta sensación envolvente aporta un plus que se agradece.

Otro detalle interesante es la compatibilidad con más de 4000 juegos de PS4. Quien viene de la generación anterior no pierde nada: se mantienen las bibliotecas, las partidas y muchas veces incluso se mejora el rendimiento en títulos antiguos. Así que no es solo una consola nueva, sino también una forma de dar una segunda vida a muchos juegos que ya tienes.

Una compra que muchos están adelantando por pura tranquilidad

Quizá lo más llamativo de esta oferta es que permite hacerse con la PS5 sin esperar al típico caos de última hora. Su precio, su tamaño más manejable y el salto de calidad que ofrece la convierten en un regalo seguro para cualquiera que disfrute de videojuegos, ya sea alguien que viene de PS4 o quien quiere estrenarse con la generación actual.

