Una tablet con 16GB de RAM y pantalla gigante que convierte cualquier sofá en sesión de cine navideño

Hay momentos del año en los que apetece más estar en el sofá que en la calle, y diciembre es uno de ellos. Si te gusta ver pelis, series o vídeos mientras te acurrucas con una manta, una tablet grande marca la diferencia. Esta PAD 7S Ultra, que AliExpress deja en 68,58€ con el código BFES09, combina una pantalla generosa, mucha memoria y una batería enorme. Es justo ese tipo de dispositivo que no necesita ser de marca famosa para mejorar las tardes en casa.

Una pantalla 4K grande que hace más cómoda cualquier maratón

PAD 7S Ultra AliExpress AliExpress

Lo más llamativo de esta tablet es su pantalla de 11 pulgadas con resolución 2560×1600, perfecta para contenido en grande. De esas que, sin ser profesional, te permite disfrutar de series, recetas de cocina, directos o incluso videojuegos sencillos sin forzar la vista. En un ambiente de sofá o mesa baja se siente muy equilibrada: ligera para el tamaño que tiene y con un formato que invita a apoyar, inclinar o sostener durante ratos largos sin que se haga pesada.

Los bordes no son exagerados y eso ayuda a una sensación más moderna. El panel, además, es bastante nítido, lo que hace que las letras, los menús y las carátulas se vean más agradables. No es una pantalla pensada para editores de vídeo, pero sí para quien quiere ver contenido sin distracciones tecnológicas.

La parte trasera tiene un acabado de vidrio degradado con revestimiento 3D, que le da un toque visual curioso. Es el típico detalle que no esperas en una tablet económica y que hace que parezca más cuidada cuando la coges. Y gracias al sistema Android 15, todo se mueve con la interfaz actualizada y sin complicaciones.

Mucha memoria, batería enorme y extras que sorprenden

El otro punto fuerte está en la memoria: 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento, una combinación muy poco habitual en este rango de precio. La fluidez al cambiar entre apps, abrir pestañas o ver contenido pesado mejora bastante cuando la tablet tiene este tipo de configuración. Si te gusta guardar series descargadas, apuntes de estudio, fotos o documentos, ese espacio interno evita pensar continuamente en borrar cosas.

Pero quizá lo que más llama la atención es la batería de 20.000 mAh, que te permite usarla varias horas seguidas sin buscar el cargador. Para quienes la usan en viajes, en el sofá durante la tarde o como segunda pantalla en la cocina, se convierte en un pequeño alivio no tener que estar pendiente de enchufes.

Además de la conectividad WiFi, incorpora SIM dual, por lo que puedes tener datos móviles y convertirla en un dispositivo independiente si lo necesitas. Trae también GPS, Bluetooth, radio FM y un conjunto de funciones que recuerdan a las tablets de antes, cuando venían cargadas de utilidades para todo tipo de uso cotidiano. Las cámaras —32MP detrás y 16MP delante— no buscan competir con un móvil avanzado, pero sirven perfectamente para videollamadas, clases online o fotos rápidas.

Otro punto curioso es la variedad de formatos del paquete: puedes elegir desde la versión simple hasta un pack que incluye teclado, funda, ratón y bolígrafo digital. No es que convierta la tablet en un ordenador, pero sí aporta comodidad si quieres escribir, responder correos o usar apps de productividad sin depender siempre de la pantalla táctil.

Una tablet pensada para disfrutar sin demasiadas exigencias

Es un dispositivo que funciona especialmente bien para ocio en casa, estudio ligero, entretenimiento infantil o como tablet secundaria para viajes. No pretende competir con las gamas premium, pero precisamente por eso resulta tan atractiva: hace lo importante, lo hace fácil y tiene un precio que encaja en muchos bolsillos.

