Para quienes no se conforman con cualquier café: la Nespresso Inissia extrae aroma y crema como una máquina de cafetería, pero en casa

Preparar café puede ser un gesto rutinario… o un pequeño ritual. La Nespresso Inissia pertenece a esa segunda categoría: una cafetera sencilla que transforma la rutina de las mañanas en algo mucho más placentero.

Con 19 bares de presión —los mismos que utilizan muchas cafeteras profesionales—, consigue una crema densa, un aroma más intenso y una temperatura perfecta en cuestión de segundos.

Ligera, compacta y fácil de usar, está pensada para quienes buscan calidad barista sin complicaciones: introducir la cápsula, pulsar un botón y disfrutar. Y ahora, con un descuento del 29% (79,19 € en Amazon), es una de las mejores formas de mejorar el café diario sin gastar en una máquina de gama alta.

Rápida, precisa y con sabor auténtico

Nespresso Inissia Amazon Amazon

El secreto de la Inissia está en su sistema de bomba de 19 bares, que extrae el café con una presión uniforme para liberar todo el sabor de cada cápsula. Dispone de dos botones programables (espresso y lungo) para ajustar la cantidad a gusto de cada persona y un sistema de calentamiento ultrarrápido que alcanza la temperatura óptima en menos de 25 segundos.

Además, su modo de apagado automático y su depósito de agua de 0,7 L la convierten en una cafetera práctica, perfecta tanto para el hogar como para una oficina o apartamento pequeño. Su bandeja extraíble permite usar tazas de distintos tamaños, y el diseño blanco con acabado brillante encaja en cualquier cocina.

Diseño compacto, resultados consistentes

La Nespresso Inissia es una de las cafeteras más ligeras de la marca (apenas 2,4 kg), lo que facilita moverla o colocarla en espacios reducidos. Pero pese a su tamaño, ofrece una consistencia en el café difícil de encontrar en modelos más grandes o caros.

Funciona con todas las cápsulas originales de Nespresso y con la mayoría de compatibles, lo que amplía las opciones sin perder calidad en el resultado.

Por menos de 80 €, ofrece lo mejor de la experiencia Nespresso: rapidez, aroma y comodidad, con la fiabilidad de una marca que lleva años marcando el estándar del café doméstico.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.