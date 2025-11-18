Por poco más de 20 euros, tienes un taladro-destornillador con 2 baterías que rinde más de lo esperado

La mayoría de taladros baratos suelen tener dos problemas: poca fuerza y baterías que duran lo mismo que una story de Instagram. Por eso sorprende que este modelo de 28V, con dos baterías incluidas y un set de 24 accesorios, ronde los 21,44 euros aplicando los códigos ESAE03 o AEES03 en AliExpress. No es una herramienta profesional, pero como taladro-destornillador para casa cumple más de lo que te imaginas.

Un taladro humilde… que en casa hace casi todo lo que necesitas

Taladro de impacto inalámbrico AliExpress AliExpress

Lo más llamativo es el nivel de potencia. Sus 32 Nm de par no te van a remodelar una cocina, pero sí sirven para montar muebles, taladrar madera, instalar estanterías, ajustar bisagras o apretar tornillería sin que el taladro se quede “sin ganas”. Además, tener dosvelocidades (350 y 1350 rpm) ayuda a no pasarte con materiales delicados.

Y el gran plus: dos baterías de 1300 mAh. Esto, en un taladro low-cost, es oro puro. Puedes usar una mientras la otra se carga y evitar ese clásico momento de “bueno, ya mañana sigo”. Para un uso doméstico, dan más juego del que parece.

El kit de 24 accesorios también tiene su gracia: puntas variadas, brocas y los básicos que necesitas para el día a día. No tendrás que hacer el viaje de emergencia a la ferretería “solo para una punta”.

En mano se siente más sólido de lo esperado. No pesa demasiado, el agarre es cómodo y el gatillo tiene recorrido suficiente para modular bien la velocidad. Y sí, tiene luz LED, que siempre viene bien cuando trabajas en esquinas o muebles donde nunca llega la iluminación.

No es un taladro para vivir en una obra, pero sí uno de esos aparatos que te sacan de mil apuros y te hacen pensar “cómo puede costar tan poco”.

