Relojes
El reloj automático dorado con movimiento Seagull que parece de colección pero ronda los 60 euros
Un diseño llamativo con calibre mecánico fiable, cristal de zafiro y resistencia al agua de hasta 100 metros
Los relojes automáticos suelen asociarse a precios elevados y a colecciones de lujo, pero marcas como Pagani Design han demostrado que se puede disfrutar de un movimiento mecánico de calidad sin gastar demasiado. Su nuevo modelo automático en acabado dorado está dando que hablar por reunir estética de alta relojería, un calibre Seagull reconocido por su precisión y detalles premium como el cristal de zafiro. Y lo más sorprendente: en AliExpress se puede conseguir por 54,69€ aplicando el código ESFS06.
Un automático que mezcla estilo y fiabilidad
Este reloj tiene todo lo que un aficionado a la relojería busca en un modelo de entrada: un calibre fiable, materiales resistentes y un diseño que no pasa desapercibido.
Entre sus características más destacadas:
- Movimiento automático Seagull ST16, con 40 horas de reserva de marcha y posibilidad de dar cuerda manual.
- Caja y correa de acero inoxidable macizo, con acabado cepillado que aporta textura y sensación de robustez.
- Cristal de zafiro con recubrimiento AR, resistente a arañazos y con mejor visibilidad.
- Calendario integrado, práctico para el día a día.
- Resistencia al agua hasta 100 metros, válida para uso diario, lluvia e incluso natación ocasional.
- Peso equilibrado (más sólido que relojes de gama básica), lo que transmite sensación de calidad en la muñeca.
- Presentación cuidada, con caja de marca, manual y garantía de 2 años.
El resultado es un reloj que no solo cumple en lo técnico, sino que también funciona como pieza de estilo: su tono dorado aporta un aire elegante y atrevido, perfecto tanto para llevar con traje como para darle un toque especial a un look más casual.
Al final, este Pagani Design es de esos modelos que convencen tanto a coleccionistas que buscan un automático asequible como a quienes quieren su primer reloj mecánico sin complicaciones. Un equilibrio entre estética llamativa y mecánica fiable que, a este precio, cuesta mucho encontrar en el mercado.
Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar