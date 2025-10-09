Un reloj automático con movimiento Seagull y cristal de zafiro por 50 euros: ¿qué más se puede pedir?

Entre quienes disfrutan de la relojería, el Pagani Design DD36 se ha convertido en uno de los homenajes más comentados del momento. Inspirado en el icónico modelo Rolex Day-Date, combina elegancia, precisión y materiales de calidad a un precio sorprendente. Y es que ahora puede conseguirse por 50,31€ en AliExpress aplicando el código ESHS06.

Un reloj con alma mecánica y detalles de gama alta

PAGANI DESIGN DD36 AliExpress AliExpress

Este modelo monta un movimiento automático Seagull ST16, uno de los más fiables de la relojería china, con reserva de marcha de 40 horas y carga tanto automática como manual. No necesita pilas: basta con llevarlo puesto para que el rotor interno mantenga el reloj en marcha, una sensación que muchos aficionados consideran parte del encanto de un reloj mecánico.

El diseño sigue el espíritu del clásico DD: caja de acero inoxidable 316L de 36 mm, bisel pulido y una correa maciza con acabado cepillado que transmite solidez. El cristal es de zafiro, resistente a arañazos y con gran claridad, un detalle poco común en relojes de este precio.

Además, cuenta con resistencia al agua de hasta 100 metros, suficiente para nadar o ducharse sin preocupaciones (aunque, como en cualquier automático, se recomienda evitar el agua caliente o el vapor).

Por qué este reloj se ha vuelto tan popular

Movimiento real: nada de cuarzo, sino un mecanismo automático visible y reparable.

nada de cuarzo, sino un mecanismo automático visible y reparable. Materiales duraderos: acero 316L, cristal de zafiro y correa sólida.

acero 316L, cristal de zafiro y correa sólida. Inspiración clásica: homenaje a un icono histórico de la relojería de 1956.

homenaje a un icono histórico de la relojería de 1956. Precio imbatible: por poco más de 50€, ofrece una experiencia mecánica auténtica.

El Pagani Design DD36 llega además en una caja de presentación cuidada, con manual, paño de limpieza y garantía de dos años. Una pieza ideal tanto para quienes quieren empezar en el mundo de los automáticos como para los que buscan un reloj versátil, elegante y con historia.

