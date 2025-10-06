Por solo 50 euros, esta tablet con teclado, Android 14 y 12 GB de RAM es perfecta para trabajar o estudiar

No todas las tablets baratas sirven realmente para estudiar o trabajar, pero la Pad 6S Pro ha logrado sorprender incluso a los más escépticos. Viene con Android 14, 12 GB de RAM, pantalla 4K de 11 pulgadas y batería de 12.000 mAh, además de incluir teclado y funda. Y lo mejor: ahora puede comprarse por 51,99€ en AliExpress aplicando el código ESCD07.

Lo que ofrece una tablet así por tan poco

Tablet con teclado AliExpress AliExpress AliExpress

A simple vista, la Pad 6S Pro no parece una tablet de apenas 50 euros. El diseño con trasera de cristal degradado y marcos reducidos le da una presencia moderna, y la pantalla de 11 pulgadas 4K con resolución 2560x1600 ofrece buena nitidez para trabajar con documentos, videollamadas o ver contenido multimedia.

El procesador Snapdragon 888 —poco habitual en este rango— y la combinación de 12 o 16 GB de RAM permiten mover con soltura las aplicaciones más comunes: Google Docs, Gmail, Zoom, o incluso juegos ligeros. También incluye 1 TB de almacenamiento (según versión) ampliable mediante tarjeta microSD, algo que multiplica sus posibilidades como dispositivo para oficina o estudio.

Otro punto a destacar es la batería de 12.000 mAh, que ofrece más de una jornada completa de autonomía, y su conectividad total: Wi-Fi, Bluetooth, GPS y 5G dual SIM, ideal si se quiere usar con datos móviles. Además, cuenta con reconocimiento facial y sensor de huella en pantalla, lo que refuerza la sensación de estar ante un modelo mucho más caro de lo que cuesta.

Algunos usos en los que destaca

Teletrabajo o estudio: fluidez más que suficiente para documentos, reuniones o clases online.

fluidez más que suficiente para documentos, reuniones o clases online. Tablet familiar: potencia de sobra para entretenimiento, juegos o vídeos.

potencia de sobra para entretenimiento, juegos o vídeos. Dispositivo de viaje: ligera, con teclado incluido y batería para aguantar trayectos largos.

ligera, con teclado incluido y batería para aguantar trayectos largos. Lectura y multimedia: buena pantalla, altavoces potentes y compatibilidad con apps de streaming.

Con todos estos argumentos, no sorprende que se haya convertido en una de las tablets más buscadas del momento. Por menos de 52€, ofrece lo que hasta hace poco solo se encontraba en gamas mucho más caras.

