Si buscas portátil barato y rápido, este Teclast con 16 GB y 512 GB SSD por menos de 180 euros es la respuesta

Cada vez cuesta más encontrar un portátil fluido, con buena pantalla y almacenamiento amplio sin pasar de los 300 euros. Pero el Teclast F16 Pro rompe esa regla: un ordenador ligero con 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y procesador Intel N95, que ofrece un rendimiento más que solvente para el día a día. Y lo mejor, ahora puede comprarse por 176,56€ en AliExpress aplicando el código ESCD20.

Rendimiento y fluidez de sobra para lo que cuesta

Este portátil no promete milagros, pero sorprende por cómo se comporta en tareas reales. El Intel N95 —un procesador moderno de cuatro núcleos— ofrece suficiente potencia para navegar, trabajar con documentos, videollamadas o incluso edición ligera. Los 16 GB de RAM DDR4 permiten moverse entre pestañas y programas sin ralentizaciones, algo poco común en equipos por debajo de los 200 euros.

La pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas tiene buenos ángulos de visión y brillo más que suficiente para interiores, y el SSD de 512 GB asegura arranques rápidos y espacio de sobra para archivos o programas. Además, incluye Windows 11 Pro preinstalado, teclado retroiluminado (dos niveles de intensidad) y una batería de 38.000 mWh que aguanta fácilmente una jornada laboral completa.

Detalles que marcan la diferencia

USB 3.2, Type-C, HDMI y ranura microSD, lo que permite conectar desde pantallas externas hasta discos duros. Carga rápida USB-PD, que recupera buena parte de la batería en menos de una hora.

No es un portátil pensado para gaming ni tareas de diseño pesado, pero sí una opción redonda para trabajar, estudiar o navegar con fluidez a un precio que hace difícil buscar alternativas.

