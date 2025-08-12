El robot aspirador que friega, se vacía solo y limpia 3 horas seguidas ya tiene descuentazo en Amazon

Hay inventos que de verdad parecen venir del futuro, y este es uno de ellos. El Eureka NERE10s no solo barre y friega, sino que también se vacía solo, evitando que tengas que tocar el depósito de polvo durante más de un mes. Y lo hace con una potencia de 4000 Pa, una autonomía de hasta 180 minutos y la capacidad de detectar y esquivar obstáculos con precisión milimétrica gracias a su navegación LiDAR. Hoy está en Amazon por 229,99 €, con un 42% de descuento, lo que supone un ahorro de 170 € sobre su precio habitual.

Un todoterreno para la limpieza del hogar

Eureka NERE10s Amazon Amazon

El NERE10s está diseñado para que te olvides por completo de la limpieza durante 45 días, gracias a su estación de vaciado automático de 2 L con cubo ecológico reutilizable. Su navegación LiDAR con algoritmos SLAM crea un mapa preciso de tu casa y planifica rutas eficientes, evitando obstáculos como muebles, juguetes o patas de sillas.

Con sus 4000 Pa de succión y cuatro niveles de potencia ajustable, elimina sin esfuerzo pelos de mascotas, polvo y suciedad tanto en suelos duros como en alfombras. Su batería de 5200 mAh le permite limpiar de forma continua durante hasta 180 minutos, ideal para casas grandes. Y su sistema de levantamiento automático de mopa evita manchas de agua en alfombras, elevándola 10 mm al detectarlas.

Control total y funciones inteligentes

Este modelo permite configurar zonas prohibidas o muros virtuales, programar limpiezas y ajustar la potencia desde la app oficial de Eureka. Además, es compatible con asistentes de voz como Alexa y Google Assistant, por lo que puedes iniciar la limpieza sin mover un dedo.

Otra ventaja es su detección automática de alfombras, que aumenta la potencia de succión en esas áreas para una limpieza más profunda. También puedes programarlo para que limpie solo ciertas habitaciones o zonas, optimizando el tiempo y el consumo de energía.

Si quieres un hogar limpio sin levantar un dedo, este robot es de lo más completo que puedes encontrar ahora mismo, y a un precio difícil de repetir.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.