La Diada en Cataluña: el Parlament gasta 93.000 euros en una bandera catalana gigante pero ni rastro de la española

Está previsto que el miércoles se celebre en el Parlament de Cataluña un solemne izado de bandera para dar el pistoletazo de salida a los actos institucionales por la Diada. La bandera que se izará será una gran senyera de 54 metros cuadrados cuya instalación ha costado92.997,73 euros.

«La intención es reforzar la solemnidad institucional de la Diada», señalan en un vídeo promocional publicado por la cámara autonómica catalana hace unos días, en el que señalan que este gesto "se repetirá cada año". El resto de días del año, la desproporcionada bandera «ondeará permanentemente» en el parque de la Ciudadela, frente al Parlament y a 25 metros de altura.

El izado de la bandera se había llevado a cabo entre 1980 y 2008, y recuperarla ha sido un empeño del presidente del Parlament, Josep Rull, de Junts. Con esta ceremonia se quiere equiparar Cataluña "al retso de países del mundo" según declaraciones de Rull recogidas por El Mundo.

Este énfasis por destacar la bandera catalana contrasta con el ninguneo a la bandera española, como denuncia la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano. En una carta enviada hace un mes, recogida por el citado medio y por El Debate, , exigían a Rull que cumpla con la Ley de Banderas, y acate el artículo 4.2 de la Constitución –así como la Ley 39/1981–, que establece que la bandera de España debe ondear permanentemente en el exterior de todos los edificios públicos, junto con la oficial de la comunidad autónoma.