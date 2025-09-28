La Redmi Pad 2 Pro aterriza en España y su hermana pequeña cae a precio mínimo

El universo Xiaomi sigue ampliando catálogo en nuestro país: la recién presentada Redmi Pad 2 Pro ya está disponible en España y apunta alto con su panel de gran formato y mejoras pensadas para trabajar y ver contenido. Sin embargo, la sorpresa viene por parte de su hermana pequeña, la Redmi Pad Pro, que ha tocado mínimo histórico en AliExpress gracias a una rebaja que la deja al alcance de cualquiera que busque una tablet versátil, grande y barata.

Por qué la Redmi Pad Pro sigue siendo una gran compra

Redmi Pad Pro AliExpress AliExpress

Aunque la novedad brille, la Redmi Pad Pro tiene argumentos de sobra para seguir en el radar:

Pantalla de 12,1 pulgadas a 120 Hz y resolución 2,5K, con certificación TÜV Rheinland para cuidar la vista.

para cuidar la vista. Procesador Snapdragon 7s Gen 2, solvente tanto para multitarea como para gaming ligero.

solvente tanto para multitarea como para gaming ligero. Batería masiva de 10.000 mAh, con más de un mes en espera y autonomía de sobra para trabajar, estudiar o viajar.

con más de un mes en espera y autonomía de sobra para trabajar, estudiar o viajar. Sonido envolvente con cuatro altavoces Dolby Atmos, ideal para series y películas.

ideal para series y películas. Diseño unibody metálico, con acabado premium que no desentona frente a tablets más caras.

con acabado premium que no desentona frente a tablets más caras. Interconectividad con HyperOS, perfecto si ya tienes móvil Xiaomi o algún dispositivo del ecosistema.

Lo mejor es que la versión global de 6+128 GB y 8+256 GB está disponible en AliExpress desde 141,90 € aplicando el código BSDES16, un precio que complica mucho la decisión a cualquiera que estuviera pensando en invertir bastante más en otra tablet.

Una tablet de entrada que roza la gama media

La Redmi Pad Pro no pretende competir con un iPad Pro, pero sí ofrece lo suficiente para la mayoría: navegación fluida, apps de trabajo y estudio, reproducción multimedia de calidad y autonomía que no obliga a cargar todos los días. Por eso, pese a la llegada de la 2 Pro, se mantiene como una opción lógica para quienes buscan un equilibrio real entre precio y prestaciones.

Así, la estrategia de Xiaomi es clara: quienes quieran lo último tienen la 2 Pro ya en España, pero quienes busquen gastar poco y aún así llevarse un producto solvente encuentran en la Pad Pro su mejor oportunidad.

