Las Vans Ward bajan un 39 % y se convierten en las zapatillas urbanas más buscadas del entretiempo

Hay zapatillas que no pasan de moda porque son simplemente prácticas, combinables y cómodas. Las Vans Ward son uno de esos modelos que ves una y otra vez en los pies de quienes prefieren ir informal pero con algo de estilo. Y ahora mismo se pueden conseguir por solo 45 euros en Amazon gracias a una rebaja del 39 %, una oportunidad difícil de ignorar si estás pensando en renovar tu calzado para los meses que vienen.

Son negras, con el diseño icónico de la marca y con una estructura duradera que aguanta bien el trote diario. Para quienes buscan algo versátil que no dé calor pero tampoco se quede corto cuando bajan las temperaturas, son una apuesta segura.

Una silueta urbana que combina con todo

Septiembre es ese mes raro en el que no sabes si vas a pasar calor o acabar pidiendo calcetines prestados. Por eso, tener unas zapatillas tipo skate como estas Vans Ward es casi garantía de acierto: son transpirables, se adaptan bien al pie y no desentonan ni con vaqueros ni con chinos ni con pantalones cortos. Además, al ser negras, resultan más fáciles de mantener limpias y dan un toque más neutro que va con cualquier estilo.

Están pensadas para el uso urbano, con una suela vulcanizada que mejora el agarre y refuerzos en las costuras para que duren más. No son deportivas técnicas ni lo pretenden: aquí el punto fuerte es la sencillez bien hecha, con una construcción robusta y una estética que lleva años funcionando. Si las has tenido antes, ya sabes de qué hablamos. Y si no, es de esas compras que muchos acaban repitiendo.

Pensadas para caminar, moverse y no preocuparse por el look

Una de las ventajas de este tipo de zapatilla es que no exige pensar demasiado. Te las pones y sabes que van a quedar bien. Son cómodas desde el primer día, con una plantilla acolchada que amortigua sin hacerte sentir que llevas un bloque de espuma, y una estructura que resiste bien el uso frecuente sin deformarse.

También hay que decir que, para el precio que tienen ahora, pocas alternativas ofrecen este equilibrio entre marca reconocida, durabilidad y diseño atemporal. Quienes hacen muchos trayectos a pie, se mueven en transporte público o simplemente buscan un calzado que aguante el ritmo de la ciudad, encuentran en las Vans Ward una solución muy razonable sin renunciar al estilo.

Funcionan especialmente bien para entretiempo, pero si las cuidas pueden acompañarte también en invierno, con calcetines algo más gruesos. Y como no tienen detalles llamativos ni colores estridentes, incluso pueden colar como parte de un conjunto más arreglado si sabes combinarlas.

