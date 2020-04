El PP critica que en Valencia no se han ejecutado ni el 50 % de las medidas contra el covid-19

El Grupo Municipal Popular ha advertido del bajo cumplimiento de las medidas aprobadas el mes pasado en el pleno para luchar contra el covid-19 en la ciudad de Valencia. “Es muy grave que el alcalde mienta y trate de engañar a los ciudadanos sobre las medidas adoptada cuando hay vidas en juego por la buena y rápida implantación de las mismas”, apunta la portavoz del PP, María José Catalá.

La portavoz Popular ha mantenido esta tarde una reunión telemática con el resto de portavoces de la oposición para tratar esta falta de cumplimiento de los acuerdos respaldados por todos.

Tras varias semanas aprobadas las medidas no se ha completado ni la mitad de ellas, muchas de ellas no se han puesto en marcha. “El Gobierno de Ribó anunció ayer que se ha cumplido el 92%, pero no es cierto, porque esto supondría que se han realizado 61 de las 66 propuestas aprobadas, y esto no cuadra ni de lejos, no se ha completado ni el 50% y han pasado varias semanas ”.

“Dos de los asuntos más necesarios e importantes para combatir el covid-19 como son dotar a todo el personal municipal de EPIs e instar a la Conselleria de Sanidad a iniciar los test rápidos masivos a los ciudadanos, no se ha hecho. Aún es más grave cuando en su informe de ejecución dicen que esas medidas se les han traspapelado, cuando son claves para la lucha contra el virus”, explicó la portavoz del PP.

Y la realidad es que en la mayoría de los acuerdos no hay ni un expediente abierto para conocer su grado de ejecución. El PP afirma que muchas de las medidas aprobadas ni se han iniciado o están en un estado de ejecución muy bajo, y como ejemplo decir que está al 100% la limpieza y desinfección de calles, contenedores, y papeleras no es cierto, y la realidad cuando en la gran mayoría de barrios de la ciudad no llega ya que son diarias las quejas de los vecinos"

Los populares han querido poner ejemplos de estos incumplimientos. Entre ellos los comerciantes afectados por la crisis aún no pueden solicitar ayudas y el servicio de atención a autónomos y pymes para resolver dudas de las ayudas todavía no está operativo. El acuerdo era poner en marcha de una oficina de atención a pymes y autlo se han iniciado pero no implantado. obaddas efectos sobre el empleo. d os. os en un como es la pandemia que ya se ha cobrado ónomos tampoco se ha realizado. El sistema para presentar las solicitudes sigue siendo caótico y muchos no pueden presentarla telemáticamente al no disponer de

Garantizar EPIs a todos los trabajadores que están expuestos por su trabajo. Reconocen que aún esta en realización. “Nos parece muy grave semanas después no se haya garantizado protección al personal como Policía Local, Bomberos o Protección Civil y a todos aquellos trabajadores expuestos al contagio. También se acordó garantizar todas las medidas sanitarias a los trabajadores del transporte público y sólo han llegado 180 mascarillas para los conductores de la EMT de las 3.000 prometidas”, explicó Catalá.

No se ha pagado el incremento de las ayuda de subvención para los monumentos falleros. Sólo se ha pagado el 50% ya previsto, no se ha llegado al 62% aprobado.

La ampliación del cheque escolar tampoco se ha puesto en marcha, sólo se han garantizado marzo y abril. Habilitar un teléfono de atención al mayor. No se han completado, sólo en horario de mañana, y no las 24 horas como se acordó.

No se ha aumentado el cheque escolar, ya que sólo se garantiza marzo y abril, y no se han iniciado trámites para ampliarlo.

La suspensión de la tasa de los mercados municipales y no sedentarios, sólo se ha completado al 50%, sólo se ha aplicado para estos últimos. Poner en marcha un plan de promoción y reactivación del turismo no se ha hecho todavía nada.

Tampoco se ha puesto un panel de seguimiento económico y social para seguir el impacto de la crisis y evolución de la actividad empresarial en la ciudad y los efectos sobre el empleo.

Tampoco se han garantizado programas de innovación social y urbana, la realidad es que se han eliminado las ayudas.

Son por tanto muchas las propuestas aprobadas que aún no se han puesto en marcha o sólo se han iniciado pero no implantado, y decir que se ha cumplido prácticamente no es serio para el tercer Ayuntamiento de España.