Detenido un médico de Alicante por grabar a pacientes durante los reconocimientos

La Guardia Civil ha detenido a un médico de 49 años, sin antecedentes por hechos similares, acusado de grabar a pacientes durante reconocimientos médicos en el centro donde ejercía su actividad profesional. El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos.

La investigación comenzó a principios de julio, tras recibirse una denuncia anónima de un trabajador de un centro sanitario de la provincia de Alicante. El denunciante aseguró haber observado cómo el facultativo utilizaba un dispositivo de grabación oculto bajo la apariencia de una llave de vehículo con el que trataba de registrar imágenes de una paciente.

Ante la gravedad de los hechos, el Equipo Territorial de Policía Judicial de San Juan asumió la investigación y puso en marcha una operación policial con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y detener al presunto responsable.

El pasado 11 de agosto, los agentes procedieron a la detención del médico cuando acudía a su lugar de trabajo, interviniéndole en ese momento dos dispositivos tipo espía, también con apariencia de llaves de vehículos y preparados para la captación de imágenes.

Posteriormente, se practicó un registro en su domicilio, donde se incautaron tres nuevos dispositivos de grabación de características similares y abundante material informático. Todo el contenido está siendo analizado con el objetivo de identificar a posibles víctimas. Hasta el momento se han localizado dos, aunque los investigadores no descartan que el número sea mayor, ya que existen indicios de que el detenido podría haber estado cometiendo estos hechos durante al menos tres años.

El detenido, junto con los efectos intervenidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Alicante, que ordenó su puesta en libertad con medidas cautelares.