Concluye la restauración del retablo de una iglesia valenciana que se destruyó durante la Guerra Civil

La localidad valenciana de Chelva ha concluido, después de setenta años, la restauración del retablo del altar mayor de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, que fue destruido al principio de la Guerra Civil, en 1936. El párroco de la localidad, Carlos Camallonga ha señalado que “gracias a sus feligreses, después de muchos años , y con mucho esfuerzo, se ha podido finalizar su restauración”.

El retablo original fue destruido el 2 de agosto de 1936, “coincidiendo, curiosamente el día de la festividad de Nuestra Señora de los Angeles”, indica el párroco. El proyecto de restauración comenzó en los años 50, cuando fue colocado el primer piso del altar.

En el año 2000 comenzó la recaudación de fondos para acometer la segunda fase, que realizó el artista valenciano Vicente Martínez. Esta segunda parte del altar, fue colocada en julio de 2013, y fue bendecida por el entonces Arzobispo de Valencia, Cardenal Carlos Osoro el 23 de agosto de ese mismo año.

Esta última fase de restauración ha sido realizada por la empresa “Arte Martínez”, de Guadalajara, y ha sido sufragada por la parroquia, la Fundación María Antonia Clavel, “una fundación hecha para la caridad y cultura del pueblo”, y la Asociación Pro Retablo, “que es la que más ha aportado, y desde la que numerosos feligreses, durante mucho tiempo, han vendido lotería y han organizado rifas y mercadillos para poder sufragar la obra”.

El retablo es una reconstrucción del original de estilo barroco y está labrado en madera de abeto y de pino rojo de Suecia, y alberga en el centro una imagen de la Virgen de los Ángeles, titular de la parroquia, y en los laterales dos imágenes de seis metros, de Aarón y otra de Melquisedec, “por ser referencia eucarística. En las portaladas de bajo están los relieves de San Pedro y San Pablo, columnas de la Iglesia, y en la parte superior, se pueden ver a los cuatro doctores de la Iglesia de occidente; San Jerónimo; San Agustín; San Ambrosio; y San Gregorio Magno, y la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, culminado con una referencia a la Santísima Trinidad”, indica el párroco.

Mañana domingo, 24 de agosto, a la 19 horas tendrá lugar la eucaristía en la que el Arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, bendecirá el retablo. En la misa, que será concelebrada por numerosos sacerdotes de la zona, participarán el Coro parroquial, y la Rondalla del pueblo de Chelva.