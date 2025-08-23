Un pequeño terremoto pasa desapercibido frente a las costas de Torrevieja

El Instituto Geográfico Nacional ha informado de que a las 21.23 horas de ayer se ha producido un seísmo frente a la costa de Torrevieja de 2,1 mbLg de escala y 4 kilómetros de profundidad, según han informado fuentes de Emergencias de la Generalitat.

El evento sísmico no ha ocasionado ninguna llamada al 112, según han señalado las mismas fuentes.