Un pequeño terremoto pasa desapercibido frente a las costas de Torrevieja

  • REDACCIÓN ALICANTE
Alicante Creada:
El Instituto Geográfico Nacional ha informado de que a las 21.23 horas de ayer se ha producido un seísmo frente a la costa de Torrevieja de 2,1 mbLg de escala y 4 kilómetros de profundidad, según han informado fuentes de Emergencias de la Generalitat.

El evento sísmico no ha ocasionado ninguna llamada al 112, según han señalado las mismas fuentes.

