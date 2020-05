Bonig insta a Puig a ir a los tribunales si cree que debemos estar en fase 1 de desescalada

La portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Isabel Bonig, ha propuesto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dos posibilidades si realmente considera que deberíamos haber pasado a la fase 1 de la desescalada: “o bien que plantee batalla en el Congreso de los Diputados con los aforados socialistas valencianos, o bien que recurra a los tribunales la orden ministerial en virtud de la cual no pasamos de fase". Bonig ha señalado que “no basta con quejarse. Puig ha creado las falsas y debe ser él quien dé la cara. Por qué no han hecho más PCR, por qué no diagnosticaron más para salvar más vidas”, se ha preguntado

Bonig ha explicado que según los datos del Ministerio, “solo hay 44.000 pruebas PCR en la Comunitrat Valenciana, y la posibilidad de realizarlas es de 9.200 al día. Si se hacen todas, solo tenemos reservas para cuatro días”.

También ha aportado datos como que al 83 por ciento de los valencianos que han estado en contacto con algún contagiado no se le ha hecho seguimiento. Y seis de cada diez valencianos con síntomas no ha sido diagnosticado o no se les ha hecho PCR. “Con estos datos y sin un mapa epidemiológico concreto, era muy difícil pasar de la fase 0 a la uno”.

Bonig ha desmentido que “no es verdad que no se supieran los criterios, en la propia guía del ministerio se establece la cantidad de contagiados determinados por PCR en el plazo de siete días, este era un criterio que se tenía en cuenta”.

En este sentido, el presidente Puig (PSPV) ha mostrado este lunes “dolido” por la falta de criterios o de transparencia a la hora de establecer los parámetros para pasar de fase, pero ha dicho no querer “ningún tipo de enfrentamiento en una situación que es muy compleja”. Puig ha criticado que a posteriori se les dijera que se había valorado también el numero de las pruebas hechas a personas sospechosas de tener coronavirus, algo que el Ministerio exigía que se hiciera a partir de este lunes, “y así se está haciendo en la Comunitat Valenciana”.

Por su parte, el síndico de Ciudadanos, Toni Cantó, ha señalado que “la Generalitat no nos ha dicho la verdad y el Gobierno central tampoco. Se nos dijo que estábamos aprobados con matrícula de honor y ahora desde el Gobierno central nos dicen que no, que no hemos hecho bien las cosas. Y es un drama porque los empresarios sí que hicieron sus deberes. No hemos hecho los deberes, no hemos hechos los PCR suficientes”. Cantó ha concluido que “no hay transparencia pese a tener una Conselleria de transparencia que nos cuesta 55 millones de euros”.

Por su parte, la síndica de Vox, ana Vega ha referido que “es un triste escenario sobre todo para nuestra economía porque muchos empresarios habían hecho inversiones para poder abrir el lunes” y ha añadido que “nos gobiernan incompetentes y patanes porque el informe que manda la Generalitat al Ministerio no tiene datos reales o nos están mintiendo”.

Desde Compromís, su portavoz Fran Ferri ha querido suavizar el problema que supone la decisión del Ministerio y ha dicho que “la Generalitat ha hecho un esfuerzo de transparencia, y ahora lo que queremos es que el Gobierno haga lo mismo con criterios y objetivos claros de por qué parte de nuestro territorio no ha pasado a la fase 1”. Compromís ha recurrido al fondo de armario de la financiación autonómica y ha dicho que “a la hora de repartir el dinero nos dicen que estamos muy bien y que no necesitamos más y luego resulta que no es así".

La portavoz de Podemos, Naiara Davó, en su habitual autocomplacencia ha señalado que “el Botànic es pionero en medidas económicas y sociales y en la gestión sanitaria” y ha añadido que “esto no es una competición ni es un examen. Nuestra labor hasta que llegue la vacuna es poner medidas de seguridad”. Ha añadido que “hoy, una parte importante de la Comunitat pasa a fase uno y el resto irá pasando poco a poco”. Curiosamente ha concluido que “el gobierno del Botànic y el de España continuará estando con los empresarios”.