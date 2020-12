La vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez: “Hasta Dios nació del coño de una mujer”

La vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, ha recibido tantas críticas como apoyos por haber compartido en su cuenta de Instagram una pintura en la que se ve a la Virgen María pariendo ayudada por San José. La imagen iba acompañada por un frase de la socialista que decía: “Hasta Dios nació del coño de una mujer”.

La socialista admite que sabía que generaría polémica y anoche se volvió a reafirmar en su publicación. Así lo explicaba en Twitter.

“Vaya polémica absurda en pleno XXI se ha generado por esta imagen. Anoche vi esta imagen en IG. Me llamó la atención porque por primera vez veía una imagen natural y real de lo que realmente llevamos dos milenios celebrando cada 25 de diciembre: un nacimiento. Y me di cuenta que siempre representamos el nacimiento cuando ya ha ocurrido, con una imagen apacible, dulce y tranquila. Me di cuenta que llevamos obviando durante dos siglos algo incuestionablemente necesario para el nacimiento: el parto.

El parto. Un proceso donde la mujer muestra su fuerza, valentía y resistencia. Protagonista absoluta, cada vez que una vida viene al mundo. Y me di cuenta que hasta Dios la necesitó para existir como hombre.

Y me pareció un mensaje maravilloso, no quiso construir el relato de su vida como una reencarnación espiritual. Sino que quiso entrar a este mundo a través del coraje y la fuerza de una mujer.

Y me pareció un mensaje maravilloso, no quiso construir el relato de su vida como una reencarnación espiritual. Sino que quiso entrar a este mundo a través del coraje y la fuerza de una mujer. — Sandra Gómez/💜 (@SanGomezLopez) December 26, 2020

Y pensé, ¿por qué hasta en este hecho biológico tan obvio y evidente, nos empeñamos como humanidad en invisibilizar el papel y esfuerzo de las mujeres?

Por eso compartí esta imagen, describiéndola sin tapujos. Hasta Dios necesitó de la fuerza de una mujer para existir. Hasta Dios necesitó de su coño con todo lo que eso significa (fuerza, naturalidad, instinto, y por supuesto órgano vital).

Sabía que generaría polémica. Pero me da igual. Frente a una visión aniñada, infantil y mojigata de la realidad, prefiero poner en valor el papel fundamental que ejercemos las mujeres de este mundo. Y que Dios fue el primero en querer visibilizar.

Para que las respetáramos. Como él adoró a su madre por encima de cualquier persona. A todos los que os habéis escandalizado solo os puedo decir que a ver si pensáis que los niños vienen de París o los trae una cigüeña. Madurad un poco”.

Sandra Gómez se define en Twitter como Vicealcaldesa de València, responsable de Urbanismo en la ciudad de Valencia, secretaria general del PSOE en Valencia, ecofeminista, amante de los perros, vecina del Marítimo y futura “mami”.