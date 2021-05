Mazón marca su discurso: propuestas para la calle, la crítica para Les Corts

Cuando hace poco más de diez días el presidente del Partido Popular y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, anunció su candidatura para presidir el PPCV, dijo que comenzaba a «patear la Comunitat Valenciana» para conseguir avales y para transmitir las bases del proyecto de un PP que se ha puesto como objetivo recuperar las instituciones perdidas en 2015.

Ayer dio algunas claves de cómo será ese discurso en el asunto que más desgastó a los populares: la corrupción.

Mazón aseguró ayer que no practicará el «ventajismo» sobre las operaciones judiciales y aseguró que su objetivo no es «emponzoñar la vida política». Se refería con estas palabras al la «operación Azud», que ha llevado a prisión al ex vicealcalde de Valencia durante el último gobierno del PP, Alfonso Grau, y al que fue hasta el jueves el subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, el socialista Rafael Rubio.

«Lo mejor es la prudencia y desde luego la no estigmatización; a Rita Barberá se la estigmatizó demasiado y mire lo que acabó pasando», dijo ayer en Les Corts después de comparecer en la Comisión de Administración Local.

Mazón dejó así bien claro que serán los diputados populares en Les Corts los que se encargarán de marcar el discurso duro al Consell del Botànic, mientras que él se centrará en las propuestas para presentarse como una alternativa de Gobierno.

De momento, ayer se mantuvo firme en su labor de oposición desde la Presidencia de la Diputación y aseguró que la ley del fondo de cooperación municipal es un «atropello» porque no se ha consultado con las entidades locales.

Desde el Consell se le acusa de haber boicoteado la llegada de subvenciones a los municipios de Alicante por rechazar el fondo de cooperación, pero Mazón insistió en que no se han consensuado los criterios con la Diputación y que perjudica a los municipios más pequeños. Explicó que en España existen varios fondos municipal y en todos se considera a las diputaciones «como lo que son, una entidad local», mientras que la Generalitat «pretende obligar a las diputaciones a que financien parte de esos fondos».

La intervención de Mazón del PP fue recibida con mucha expectación. La diputada María José Catalá, confirmada como su número 2 en su candidatura, hizo de anfitriona en Les Corts.