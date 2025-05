Gobierno y oposición se echan en cara la "utilización política" de las víctimas de la dana

La sesión de control parlamentario desarrollada hoy en Les Corts Valencianes ha estado protagonizada nuevamente por el único tema que esgrime la oposición parlamentarias desde la tragedia del pasado 29 de octubre: la dimisión de Carlos Mazón.

Así, el síndico socialista, José Muñoz, ha leído testimonios de víctimas de la dana y ha preguntado al presidente si son personas "interesadas o si estaban politizados", como dijeron el portavoz de Vox, José María Llanos, y la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, según Muñoz, y le ha pedido que condene estas palabras.

Mazón ha dicho que compareció el primero en las Cortes y que sus primeras palabras fueron para las víctimas. También ha esgrimido que asumieron responsabilidades políticas remodelando el Consell, "justo lo contrario que Pedro Sánchez, Teresa Ribera, Pilar Bernabé o Miguel Polo".

Mazón ha pedido que pidan perdón porque la Aemet predijo 180 litros y cayeron más de 800, o por la Ley de la huerta, o por el Ebro que tiene sistema de alerta temprana y nosotros no".

Respecto a las víctimas Mazón ha acusado al PSPV de que "no recibieron ni a las víctimas de Bejís".

"No damos a la víctimas carnets políticos, no damos instrucciones a nuestro partido para que manipulen a las asociaciones de víctimas, no prometemos unidades de salud mental que luego no llegan". Y ha preguntado si las víctimas que piden la imputación de Pilar Bernabé y Miguel Polo son menos víctimas que las otras.

Muñoz ha preguntado a Mazón si "tanto se quiere a sí mismo que no puede pedir perdón a Les Corts por haber estado en el Ventorro y no al frente de la catástrofe". Y ha continuado que si "no le hace reflexionar que pidan perdón a las víctimas a 1.600 kilómetros en Bruselas antes que usted".

"Le quedan dos opciones, o la deshonra o la renuncia", ha parafraseado a Francisco Camps. "Deje de pensar en usted y piense en los valencianos, pida perdón, dimita y convoque elecciones", le ha espetado Muñoz.

Mazón le ha contestado que la decisión que hay que tomar es Pedro Sánchez o los valencianos. "Dónde están las inversiones, el fondo de liquidez, el agua...dónde está", le ha preguntado Mazón.

En el turno de repreguntas, la diputada socialista Alicia Andújar le ha acusado de diferenciar entre víctimas de derechas y víctimas de izquierdas y le ha recordado que ayer vetaron la inclusión de las asociaciones de víctimas en la comisión de la dana. La vicepresidenta Susana Camarero le ha acusado de sacar rédito a las víctimas y le ha acusado de ser una oposición indigna.

Desde el PSPV le han preguntado si va a dimitir por inyectar dinero público en la Cámara de Comercio de Alicante, de la que es gerente en excedencia. Ruth Merino, consellera de Hacienda ha dicho que el expediente está perfectamente constituida y que prefieren destinar dinero público a las instituciones que dinamizan el tejido empresarial que regar a entidades catalanistas.

El exmarido de Mónica Oltra

Por parte de Compromís, su síndico, Joan Baldoví, le ha preguntando al presidente, tuteándole, qué mas tiene que pasar para que dimitiera y le ha cuestionado si no le da vergüenza que la presidenta del Parlamento Europeo haya recibido a las víctimas antes que la Generalitat. Mazón ha ironizado sobre la falta de respeto parlamentario y le ha preguntado si Compromís va a pedir perdón por los violadores beneficiados por la ley de sólo sí es sí "que usted votó", o si son víctimas de violadores amparados por Mónica Oltra.

Baldoví ha aprovechado el segundo turno para leer una factura de un restaurante pagado "con dinero público" por el vicepresidente segundo, Gan Pampols, en la que hay varias cervezas, vino y ginebra, y ha dicho que "no hay dinero público para pagar ascensores estropeados por la dana y si lo hay para chupitos".

Mazón le ha contestado que generar odio no es digno de un dirigente político. Le ha dicho que Compromís solo sirve para bailarle el agua a Pedro Sánchez "y además gratis".

Asociaciones trans

En el turno de repreguntas, el diputado de Compromís, Francesc Roig ha acusado a la vicepresidenta Camarero de transfobia por sus enmiendas a la Ley Trans, lo que ha provocado que los invitados de diversas asociaciones LGTBi se hayan puesto de pie y de espaldas coreando consignas. Algunos de ellos han interpelado a al vicepresidenta, algo que está totalmente prohibido por el reglamento de la Cámara, por lo que los servicios del Parlamento los han desalojado de la tribuna de invitados.

Los invitados protestan mientras interviene la vicepresidenta Camarero La Razón

Desde el grupo Vox, su síndico José María Llanos, ha preguntado por la Ley de medidas fiscales y su influencia en el tejido productivo y económico.

Mazón le ha contestado repasando las medidas fiscales , entre ellas, aquellas destinadas a las víctimas de la dana, las deducciones a las familias acogedora, el blindaje a la educación gratuita universal de cero a tres años, la rebaja del impuesto de sucesiones y trasmisiones, el acceso a la vivienda de jóvenes. También ha repasado medidas de índole agrícola.

Como viene siendo habitual, el tono de la sesión de control ha sido bronco, con constantes interrupciones que ha intentado contener la presidenta Llanos con escaso éxito.