Las playas de Valencia se evacuarán a las ocho de la tarde y se vallarán en la Noche de San Juan

El concejal de Policía, Aaron Cano, ha explicado que las playas de la ciudad de Valencia, tanto las del norte, como las del sur, se vallarán en la Noche de San Juan para que nadie pueda acceder a ellas, y la arena se desalojará sobre las ocho de la tarde por efectivos de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil.

Cano ha explicado que la medida se adopta “para que no haya pasos atrás y que sigamos avanzando en las garantía sanitarias”. El edil ha recordado que el año pasado no hubo celebración “y estábamos mejor que ahora, con una incidencia menor, si bien ahora contamos con la vacuna y entonces, no”.

Aarón Cano ha calificado las hogueras de San Juan en la playa como una fiesta “ácrata, sin organización” y ha dicho que la decisión de prohibir el acceso a las playas ha sido compartida por todas las autoridades municipales de la Comunitat Valenciana: “ningún municipio va a alentar esta fiesta. No debíamos alentar esas imágenes que serían fatales para la imagen de la ciudad y la salud de la misma, porque la incidencia esta subiendo”.

Ha recalcado que “la intención es que no haya fiesta, que se perimetre la playa de todo el término. Los veinte kilómetros van a estar vallados por un operativo que comenzará sobre las ocho de la tarde y se alargará hasta las cinco de la mañana .

Dicho operativo estará compuesto por 213 agentes locales que estarán apoyados por la Policía Nacional en las playas del norte, y por la Guardia Civil en las del sur, además de la colaboración de voluntarios de Protección Civil

Cano ha dicho que espera que en 2022 se pueda celebrar la fiesta, si bien, “no es muy importante ni está muy arraigada”.

En ese sentido, el concejal de Policía ha dicho que es el momento de replantearse la fiesta: “qué queremos hacer con la noche de San Juan. Qué fiesta queremos celebrar. ¿Macrobotellones en la playa con toneladas de basura y que no pase nada?”

Ha explicado que “no se trata de negar la fiesta sino de verla como una posible fiesta para la ciudad de Valencia pero que tenga algo más. No podemos dejar que la fiesta suceda de la forma que está sucediendo. Ha de haber fiesta, pero ha de ser diferentes. Entre todos debemos acordar alguna idea para dirigir esta fiesta hacia otros derroteros. Crear una nueva fiesta”.

Ha admitido que es muy difícil acabar con los botellones, y que, por el momento, no lo ha conseguido todavía ninguna ciudad de España: “si alguien tiene la fórmula, que me la diga”, y ha anunciado que en pocas semanas estará el borrador definitivo de la Ordenanza de Convivencia que supondrá una buena herramienta para la sanción de estas actitudes”, aunque ha reconocido que no las evita: “pero el que quiera saltarse la ley ha de ser más avispado”.