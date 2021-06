El PP lamenta la “falta de transparencia” en el cierre de Divalterra “impuesto por PSPV y Compromís”

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha lamentado este martes la “falta de transparencia y motivación real” en el cierre de la empresa pública Divalterra que “han impuesto PSPV y Compromís”, en referencia al acuerdo adoptado para su definitiva liquidación.

Mompó ha lamentado que “la disolución de la empresa que se produce sin negociación y con varios asuntos bajo investigación”, y ha recordado al presidente de la Corporación, Toni Gaspar, que “con su mayoría va a disolver su buque insignia, el que cambiaron de nombre, y el que querían que fuera icono de la nueva Diputación”.

”Y lo van hacer no porque exista una necesidad justificada, ni una motivación económica o de prestación del servicio. Sólo ustedes saben el porqué lo van hacer realmente. El resto de grupos sabemos cuándo y cómo han decidido la disolución”, ha agregado.

Aludiendo al momento elegido por PSPV y Compromís, Mompó ha señalado que “tras un tremendo lío en el proceso de selección de la jefa de personal intentaron que el Consejo adoptara una decisión que no le competía, tratando de revocar la decisión del tribunal de selección competente y que sólo un juez puede cambiar”.

”Como consecuencia de esta irregularidad dimitió medio Consejo de Administración porque no quería votar algo que está fuera de toda lógica”, ha indicado Mompó, quien ha lamentado que “los consejeros huyeran por el brete en el que les pusieron”.

Para Mompó, ahora surgen tres grandes dudas: “La primera es saber qué pasará con el señor (José Luis) Vera”, ya que a su juicio es “una vergüenza”, que siga en el cargo de responsable jurídico de Divalterra pese a estar imputado en el caso Azud.

La segunda controversia es conocer “cuál ha sido el proceso para nombrar a los liquidadores y si tenía que ser necesariamente una empresa”.

”Nos hemos tenido que enterar al final del proceso cuando ya han realizado la adjudicación por una sustanciosa cantidad de 210.000 euros sin impuestos. No pongo en duda la competencia de la empresa seleccionada, pero sí la transparencia en el proceso, aunque teniendo en la empresa a quien tiene al frente de la transparencia, el señor Vera, permítame señor Gaspar que le diga que no me extraña”.

En tercer lugar, Vicente Mompó se ha referido a que esta disolución llegue “sin que se hayan justificado los 40.000 euros que transfirió Divalterra a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para la constitución de CICAL”.

”¿Se acuerda usted señor Gaspar de José Manuel Orengo?, ha preguntado Mompó, “pues si le suena ya sabe que es porque encabeza otro de los pufos de su nueva marca, Divalterra, esa que debía ser sinónimo de la nueva Diputación y de buena gestión. Aquí tiene el resultado real”.

Afianza Asesores SL como liquidador único

El pleno de la Diputación de Valencia, constituido en Junta General de Divalterra, ha aprobado este martes la disolución de esta empresa pública, el cese del consejo y el nombramiento de la firma madrileña Afianza Asesores SL como liquidador único de la sociedad, a propuesta del interventor y el secretario de la institución.

En la Junta General celebrada tras el pleno ordinario de junio, la corporación provincial ha dado luz verde, con los votos a favor del equipo de gobierno y La Vall ens Uneix y en contra del resto de la oposición, a la disolución de Divalterra, ha informado la Corporación Provincial en un comunicado.

En cuanto al nombramiento del liquidador único, que se ha aprobado por separado, no ha registrado ningún voto en contra.

Esta decisión supone un paso “casi definitivo” en el cierre ordenado de Divalterra, a falta de la fecha en la que se producirá el traspaso de personal y competencias desde la mercantil hacia el Consorcio Provincial de Bomberos y la propia Diputación.

El presidente de la Diputación, Toni Gaspar, ha agradecido el trabajo de los miembros del consejo cesado y de consejos precedentes de Divalterra y ha dado por iniciado el período de liquidación de la empresa.

A partir de este momento será Afianza Asesores la que tome las decisiones pertinentes hasta la transferencia definitiva del personal de Divalterra al Consorcio y la Diputación.