El volcán valenciano que duerme desde hace 2 millones de años

¿Podría la Comunitat Valenciana sufrir un fenómeno volcánico como el que está asediando La Palma? A priori, la respuesta sería que no, ya que el terreno valenciano no es volcánico como el canario. No obstante, sí existe un volcán en la provincia de Valencia que duerme desde hace dos millones de años. Se trata del volcán de Cofrentes o Cerro de Agras, (también llamado Cerro Negro), una formación que tiene 527 metros de altitud y que está considerado como el único nacimiento volcánico reciente de la Comunitat.

No obstante, este volcán lleva más de 10.000 años sin tener una erupción, por lo que por el momento no existen indicios de que pueda generar un fenómeno natural como el canario. No obstante, es una posibilidad que no se puede descartar.

Según indica el propio ayuntamiento de Cofrentes, la característica más visibles del Cerro de Agras, es la expulsión de CO2 (anhídrido carbónico) y CH4 (metanol), a través de una cámara magmática instalada en la profundidad que desprende burbujas de gas hacia el manantial de Hervideros. En dicho manantial está situado el Balneario de Hervideros, que recibe esta denominación por la forma de salir del agua, ya que parece que esté en plena ebullición.

El centro emisor del volcán lo constituye el mismo cerro, en donde se conserva una caldera principal que se extiende en dirección Noroeste-Sureste, formada por rocas basálticas grisáceas, de estructura vacuolar, con abundantes fenocristales de olivino.

En el Cerro de Agras destaca también la existencia de coladas basálticas. Según esta característica, la actividad del volcán comenzó en el Plioceno superior cuaternario, es decir, el cráter es relativamente reciente. Además se considera, teniendo en cuenta las dataciones radiactivas efectuadas, que las emisiones tuvieron lugar hasta hace menos de dos millones de años.

¿Es una zona visitable?

Para llegar al volcán, hay que coger la carretera N-330 en dirección a Requena, al cruzar el puente modernista hay que bordear el Cerro de Agras, coger el primer desvío hacia la izquierda y seguir la carretera que conduce hasta la cima del Cerro Agras.