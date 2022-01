Oltra menosprecia a la oposición por sus acusaciones sobre menores, “no son hábiles ni para conspirar”

La previa a la comparecencia en Les Corts de vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, para explicar los casos de abusos a menores recogidos en un informe del Síndic de Greuges hace prever un debate de alto voltaje.

La también responsable de políticas sociales ha asegurado que “no hace falta investigar nada” y que los populares tienen toda la información a su alcance. “Solo tienen que leérsela”. Además, ha despreciado la estrategia de la oposición. “No se puede hablar de persecución ni de conspiraciones porque tienen que ser un poquito más hábiles, no pueden ser tan burdas ni tan zafias”. Ha continuado afirmando que una conspiración es algo que hace “gente hábil y de la cual lo mejor es que no se entere nadie”, pero “mentir, falsear burdamente y descaradamente” es” tan evidente” que no hay mucho más que añadir, y al final “las mentiras tienen las patitas muy cortas” y la verdad “se impone de una manera contundente”.

Oltra ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que toda esa información la tiene la oposición “desde hace mucho tiempo”, porque ella se la ha facilitado, pero han decidido empezar el año “tirando una traca de mentiras y de falsedades”, y ha considerado que “ya está bien la broma” y “las mentiras, los enredos y la demagogia” del PP.

Sin embargo, la síndica del PP en Les Corts, María José Catalá, ha reclamado a Oltra que en su comparecencia del próximo martes en Les Corts sobre los abusos sexuales a menores tutelados les entregue documentación detallada sobre qué se está haciendo en esos casos y que se diga la verdad. ”Yo no me voy a contentar con su palabra, porque para mí su palabra no vale nada; yo quiero documentación”.

La también vicepresidenta ha manifestado que se siente “respaldada absolutamente” por todo el Gobierno valenciano, y por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en particular, y ha recordado que su comparecencia en el pleno de Les Corts para hablar sobre abusos sexuales a menores tutelados será la octava en lo que va de legislatura.

Ha indicado que si el Síndic de Greuges les ha recomendado unificar los protocolos es porque estos existen, “no como antes, que no había”, y ha destacado que el propio Síndic en el cierre de la queja sobre los abusos a menores “reconoce el notable esfuerzo” tanto en dotación de personal como en la formación de los sectores profesionales de la infancia.

Así, ha explicado que en 2021 había 297 profesionales, frente a los 175 de 2017, y que el presupuesto de infancia ha pasado de 98 millones de euros con el Consell del PP a 206 millones para este año, más del doble, al tiempo que ha explicado que el Síndic destaca el “esfuerzo” por “generar y adecuar los protocolos”.

Además, ha indicado que hubo un “error” en la tramitación de la respuesta de la Conselleria al Síndic de Greuges al cortar y pegar la primera respuesta, pero se reconoció y se pidió disculpas a la institución.

Investigación sobre el caso de su ex marido

Al margen del informe del síndic, Català se ha mostrado también preocupada por la reapertura en la Audiencia Provincial del caso de la menor abusada por el exmarido de Oltra, Luis Eduardo Ramírez, para depurar responsabilidades en la gestión de la Conselleria “por no ponerse del lado de la menor y hacer un protocolo ad hoc para el abusador”.

”Vamos a seguir exigiendo que alguien asuma su responsabilidad cuando pasan estas cosas en la Generalitat” y ha remarcado que el PP “no ha mentido ni ha manipulado” en este asunto y “quien ha alterado y cambiado las versiones y modificado su actitud frente al informe del Síndic de Greuges es Mónica Oltra”.