La Audiencia de Valencia ordena investigar a los funcionarios de la Conselleria de Oltra por los abusos de su ex marido

A la investigación abierta por el Comité de Peticiones por la gestión de los centros de menores en la Comunitat Valenciana, se suma ahora un auto de la Audiencia de Valencia en el que se ordena esclarecer la actuación de cuatro funcionarios del departamento autonómico que dirige la vicepresidenta de la Generalitat, valenciana, Mónica Oltra.

Se trata de la reapertura del caso para determinar la responsabilidad de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la protección de la menor por el que ya ha sido condenado el ahora ex marido de Oltra, Luis Eduardo Ramírez a cinco años de prisión.

El auto, adelantado por Esdiario y Las Provincias, aumenta la presión sobre la vicepresidenta Oltra, sobre un asunto sobre el que sigue insistiendo la oposición.

En la sentencia, según denunció la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, para justificar la petición de la reprobación en Les Corts a Oltra, se constata que “se trasladó a la menor del centro hasta cinco veces mientras que el agresor continuó prestando servicios, que la directora del centro no le preguntó nunca a la niña por los abusos, que la psicóloga que atendió a la víctima reconoció que no redactó un informe y que no se le puso un abogado de la Generalitat en el proceso como era su obligación”.

Oltra compareció el pasado mes de marzo para dar explicaciones sobre la gestión de su Conselleria en Les Corts. En su intervención criticó al Tribunal, a la Fiscalía y a la Policía y dijo que nadie siente “más repugnancia ni más dolor” por los hechos que ella.

Responder ante el Comité de Peticiones

El Comité de Peticiones de la Unión Europea investigará, a petición del PP de la Comunitat Valenciana, los diversos casos de abusos a menores en centros de la región, entre ellos el del exmarido de la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, procesado por abusar de una joven en un centro de menores.

En un escrito del pasado 15 de octubre, dicho Comité responde a Bastidas que admite su solicitud “ya que el asunto se encuentra dentro del ámbito de la Unión Europea”. Para ello, dice el escrito, se ha pedido a la Comisión Europea “que lleve a cabo una investigación preliminar sobre el asunto”.

Teniendo en cuenta del asunto del que se trata, dice el documento, el caso se ha remitido asimismo a la Coordinadora del Parlamento Europeo para los Derechos del Niño y se ha solicitado información adicional a la Comisión Europea y a la Generalitat valenciana.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, cuestionó esta investigación y mostró su apoyo a Oltra. “Si hay alguna petición de información se le trasmitirá. Otra osa es la utilización política de esta cuestión, somos respetuosos aunque a veces no se atienda el espíritu de las instituciones”.

Investigación del Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges de la Comuniat Valenciana ha emitido una resolución en la que señala que la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra ha impedido con su actitud “concluir adecuadamente la investigación diseñada para la resolución de la queja de oficio” sobre el funcionamiento de los centros de protección de menores, “lo que obliga (a la Sindicatura) a ampliar las actuaciones desarrolladas hasta la fecha”.

Oltra calificó de “insidias” algunas de las afirmaciones que se remiten en esta comunicación remitida por el defensor del pueblo valenciano explicando que se remitió la información solicitada y que, lo único que hizo la dirección general del Menor es ayudar a los directores de centros a enviar la documentación que le había solicitado. “Se lanzan sospechas sin tener ningún hecho que lo corrobore”.