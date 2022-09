La mejor paella valenciana del mundo se cocina en México

El restaurante Crocus Servicios Gastronómicos de Guadalupe (Zacatecas, México) ha resultado ganador este domingo de la 61 edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca (Valencia), al que aspiraban 42 profesionales de doce países.

El segundo restaurante seleccionado por la elaboración de “la mejor paella del mundo” ha sido el Mesón El Molino de València, mientras que el Bornheimer Ratskeller de Frankfurt ha quedado en tercer lugar.

El premio a la mejor paella cocinada en el ámbito nacional ha sido para el restaurante Atlántico 57 de A Coruña; la mejor paella de un restaurante internacional para el Tasty Paella de Texas; mientras que Al grano (La Cañada, Paterna) ha resultado ganador en la sección de la Comunitat Valenciana y El Rebost en la local.

Un total de 42 profesionales, de 12 países diferentes, aspiraban a obtener el título de “mejor paella del mundo”, cocinando la receta tradicional del certamen, en las mismas condiciones y con los mismos ingredientes, en el emblemático Paseo de la Estación de Sueca, que ha vuelto a acoger el concurso después de dos años por la pandemia.

Además de los tres galardones a la mejor paella de la edición, se entregan premios a la mejor paella cocinada por un restaurante local, autonómico, nacional e internacional.

Como representantes de la Comunitat Valenciana han participado los restaurantes: Mornell (El Palmar, Valencia), Vernetta Restaurante (Valencia), Casa Macario (Tavernes de Valldigna, Valencia), Mesón El Molino (Valencia), Venta San Jordi (Alcoy, Alicante), Chef Amadeo (Playa de Gandia,Valencia), Setaygues (Siete Aguas, Valencia), Valhalla (Algemesí, Valencia), El Mosaic (Meliana, Valencia), Goya Gallery Restaurant (Valencia), Ca Tomás (Alzira, Valencia), Casa Granero (Serra, Valencia), Al Grano (La Cañada, Paterna, Valencia) y Enboga-Bar (Valencia).

Procedentes de otras autonomías han participado los restaurantes La Ula (Hotel Santa Eulalia, de Puertollano, Ciudad Real), El Muelle del Barrio Pesquero (Santander, Cantabria), Restaurante Atlántico 57 (A Coruña), La Grifería Gastrobar (Puerto de la Cruz, Tenerife), Mesón El Copo (Palmones, Los Barrios, Cádiz), En Blanko Taberna (Pinto, Madrid), Catedral Hotel Palacio de La Marquesa (Teruel), La Basílica (Candelaria, Tenerife), Tasca y Arroces “El Puente” (Palma de Mallorca), Restautant l’Arròs (Deltebre, Delta del Ebro), Makkila (Madrid), Fandango (Es Pujol, Formentera) y Gusto Sevilla (Sevilla).

Por lo que respecta a la participación internacional, ha contado con Tasty Paella (Texas, EEUU), La Solórzano (Puerto Rico), Bornheimer Ratskeller (Frankfurt Am Main, Alemania), Toro Bar (Zürich, Suiza), Casa Paella LTD (Diamond Harbour, Canterbury, Nueva Zelanda), Tapas Revolution Restaurants (Inglaterra), Aupa (Osaka, Japón), Restaurante Little Spain (Yeonheedong, Seúl, Corea), Crocus Servicios Gastronómicos (Guadalupe, Zacatecas, México), Simply Spanish (South Melbourne, Australia), Curie’s Catering Group (Bell Gardens, California, EEUU) y Paella & Gourmet, (Le Touquet Paris plage, Francia).

Los participantes han sido valorados por un jurado de reconocido prestigio profesional con una larga trayectoria en el mundo de la gastronomía desde diferentes áreas.

En esta edición se han entregado asimismo nuevamente los reconocimientos de Paelleros de Honor, en esta ocasión a título póstumo, a los reconocidos suecanos Antonio Puchades (futbolista) y Pascual Carrasquer (artista fallero).