Ribó: “Hubo cosas de la entrevista a Mónica Oltra que no me gustaron”

“Hubo cosas que me gustaron más y otras que no me parecieron oportunas teniendo por delante un proceso judicial”. Esta ha sido la valoración que ha realizado esta mañana el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y coportavoz de Compromís, sobre la entrevista a Mónica Oltra emitida el pasado domingo en La Sexta.

El alcalde, que ha participado esta mañana en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, ha señalado, preguntado por cuál cree que será el futuro de la exvicepresidenta, que le gustaría que la “justicia en España fuera más rápida, pienso que el tema de Oltra está muy vinculado a resoluciones judiciales”.

En cuanto a si la formación nacionalista Compromís está pasando sus horas más bajas desde la salida de Oltra, el alcalde ha asegura que en absoluto y ha añadido que Compromís “no es un proyecto personal de nadie, sino colectivo”. “Lamento mucho lo que le ha pasado a mi compañera, pero Compromís es un proyecto colectivo, no de una persona”.

(Seguirá ampliación)