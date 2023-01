Mazón sobre el cambio de Gobierno en la Comunidad Valenciana: “La gente quiere pasar página y acabar con este tiempo”

Sin nueva financiación, con recortes en el trasvase Tajo- Segura y además, con la sanidad colapsada. Este el escenario que ha dibujado hoy el presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, en el programa Espejo Público de Antena 3.

El presidente del PPCV ha defendido hoy que el cambio de Gobierno se producirá el próximo mes de mayo. “La Comunitat Valenciana lleva demasiado tiempo bajando los brazos, con una financiación que no llega, con un agua que se nos está escatimando injustificadamente, con una de las presiones fiscales más altas de España, con un Corredor Mediterráneo que no acelera o con un Puerto de Valencia cuya ampliación está paralizada por prejuicios ideológicos”.

“Desde el PPCV estamos diciendo a la gente de Castellón, Valencia y Alicante que sonría porque todo esto, afortunadamente, ya va a acabar. Queremos un Gobierno con mayoría suficiente del PPCV y las encuestas ponen de manifiesto que crecemos en apoyo y la sensación en la calle es muy buena. La gente quiere pasar página y acabar con este tiempo”, ha manifestado.

También se ha referido a la situación de la sanidad. “No hay departamento de salud donde no haya protestas ahora mismo”, ha asegurado tras agradecer al sindicato médico que haya aplazado de la huelga “por responsabilidad, no por falta de motivos, en plena crisis sanitaria con repunte de Covid”.

“La sanidad pública valenciana hoy no tiene ni el 30 por ciento del peso total del presupuesto y yo quiero que esté blindado. No puede ser que durante cinco años se hayan prometido incentivos para las plazas de consolidación de los médicos y no se haya hecho nada. Y el problema se produce cuando, además, se aplica el prejuicio ideológico”.

La Comunitat Valenciana ha sido la única región de Europa que durante la pandemia ha recibido cinco sentencias judiciales en contra por desproteger al personal sanitario y hay muchas personas en la Comunitat Valenciana que tienen que esperar hasta 180 días en la Comunitat Valenciana para ser intervenidas quirúrgicamente y no es de recibo”, ha indicado el presidente del PPCV.

Agradezco al Sindicato Médico @CESM_CV que aplace la huelga en la #ComunitatValenciana por responsabilidad, no por falta de derechos.



Desde el @ppcv trabajamos por reducir las listas de espera sanitarias y por blindar el presupuesto sanitario al 30%. #CaféMazón pic.twitter.com/oV2O9VCGVQ — Carlos Mazón (@CarlosMazon40) January 17, 2023

Caso Azud

El presidente del PPCV también se ha pronunciado sobre el caso Azud que apunta a una presunta financiación irregular de los socialistas valencianos. Al respecto, ha señalado que el PPCV “quiere que se sepa la verdad y por eso hemos pedido una comisión de investigación en Les Corts. Hay información sobre Puig que nos preocupa mucho, pero el PSPV ya nos ha dicho que no a esa comisión, como ocurrió con la petición de una comisión de investigación sobre la gestión de menores tutelados y el caso del exmarido de Mónica Oltra”.

“Queremos explicaciones y que nos cuenten la verdad sobre el caso Azud”, ha reiterado Mazón. “En el caso se implica directamente a la campaña de Ximo Puig a las primarias para dirigir su partido, se está hablando supuestamente de mucho dinero y si no hay nada que ocultar no entendemos que se nieguen a la comisión de investigación”.

Mazón ha recordado que el tripartito también se negó a poner en marcha una comisión de investigación sobre las subvenciones del Consell de Puig a las empresas de su hermano. “El Gobierno valenciano ha dado en subvenciones dos millones de euros a Francis Puig y a sus socios. Dos millones de euros que es el equivalente a la cuota mínima de 1.500 autónomos durante seis meses”, ha remarcado.

Trasvase Tajo-Segura

Mazón se ha pronunciado sobre el trasvase Tajo-Segura y ha señalado que el PPCV “defenderá a los regantes con la verdad y el rigor. ¿Dónde está el dato que avale el recorte del trasvase? ¿Cuál es la razón para meter este hachazo al Tajo-Segura? ¿Hay algún informe técnico, hidrológico, científico o medioambiental que lo justifique?, ha preguntado.

El presidente del PPCV ha afirmado que la desalación “no es la alternativa porque es insostenible. Tiene cuatro veces mayor coste energético y daña el fondo marino y para nuestros cítricos contiene componentes que no son los adecuados. Para un momento dado de consumo humano puede funcionar como un complemento, pero no se puede ir a la desalación como forma única y de manera masiva”, ha indicado.

El presidente del PPCV ha afirmado que el trasvase Tajo-Segura “es la obra más solidaria de España” y ha señalado que con el recorte “50 millones de árboles podrían desaparecer y que lo que es hoy la huerta de Europa podría convertirse en el primer desierto político de Europa”.