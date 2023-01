Pagué siete euros por un globo de la «Patrulla Canina» en una feria de Valencia. «¿No sabes que hay una guerra y que está muy caro el gas?», me dijo este vendedor cuando vio qué cara ponía al saber el precio. Este pequeño empresario no tiene datáfono para cobrar, no sabemos qué cotiza y, en ese momento, vendía este producto en régimen de monopolio.

No sé si la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se atrevería a decirle a que se está haciendo de oro a costa de las familias. Y sí, ya sé que no es un bien de primera necesidad.

A estas alturas creo que no haya nadie en toda España que se no haya enterado de que según Podemos, la culpa de que haya subido la cesta es de las grandes superficies. Por eso, dicen, hay que intervenir el sector de la alimentación.

En su discurso solo dio un nombre propio: Juan Roig, y lo llamó «capitalista despiadado». El calificativo y la referencia expresa a un empresario valenciano del que dependen más de 660.000 empleos han sentado muy mal al presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Con todo el respeto a la opinión de Puig, las grandes superficies como Mercadona practican un capitalismo monopolista despiadado. No sólo están inflando el precio de los alimentos, están aplastando la producción local con la tiranía de sus monopolios. Lo explico en este video 📽 pic.twitter.com/huOpWnJxK9 — Héctor Illueca (@Hector_Illueca_) January 26, 2023

«¿Tenía que ser Mercadona?» Preguntaba abiertamente ante los medios de comunicación. Son afirmaciones «profundamente injustas y que no atienden a la realidad». Además, se preguntaba por qué la navarra, había focalizado sus críticas en una empresa valenciana. Por elegancia no puso ejemplos de alguna cadena de supermercados que supuestamente la ministra debería conocer más de cerca.

Precisamente, en una televisión más próxima a su lugar de origen- nació en Pamplona-, emitían un reportaje que movió Pablo Echenique en las redes en el que preguntaban a la puerta de Mercadona si notaban que todo estaba más caro. Ya se imaginan las respuestas.

Pues parece que, cuando abandonas las tertulias llenas de ultraderechistas y los pasillos con moqueta que habita la izquierda caviar, y te vas a la puerta de un Mercadona, las cosas son bien distintas 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/XUHJzJv9M6 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 26, 2023

Ximo Puig, con un tímido apoyo de Compromís, ha puesto el grito en el cielo por este ataque, mientras que el vicepresidente Héctor Illueca, de Podemos, ha seguido el discurso de Belarra y hasta ha grabado un video para que quede bien claro su apoyo a la causa. Los pactos, ya se sabe, los carga el diablo.