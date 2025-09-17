El PP acusa a Morant de "proteger" al edil de Moncada que "agredió a un grupo de jóvenes"

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado a la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, de "proteger y dar cobertura al concejal karateka que agredió a jóvenes en Moncada (Valencia)".

El altercado se produjo durante las recientes fiestas de la localidad, en las que, según se puede ver en vídeos compartidos en redes sociales, un grupo de jóvenes profiere insultos contra Pedro Sánchez y llaman "rojo" al concejal de Fiestas y de Seguridad Ciudadana, Martín Pérez Aranda, quien les hace un corte de mangas y a continuación se lanza desde un escenario adonde están los jóvenes.

"Ha pasado más de una semana y la dirección del PSOE no solo no toma medidas contra el concejal agresor, como su expulsión del equipo de gobierno de Moncada, sino que además le respaldan, se van de fiesta y se fotografían con él, como si estuviesen felices y contentos de tener un compañero que agrede a sus conciudadanos. Se está dando cobertura a un agresor", ha manifestado Pérez Llorca en un comunicado.

Para el secretario general popular, "pasan los días y la dirección del PSPV no toma ninguna decisión respecto del concejal agresor que lanzó patadas voladoras a un grupo de jóvenes adolescentes de su municipio".

"Es increíble que Diana Morant, líder del PSPV, respalde a la alcaldesa de Moncada en su decisión de no hacer nada respecto al concejal de Seguridad Ciudadana", ha reprochado.

A su juicio, "es curioso que Morant pida que condenemos las agresiones a las sedes socialistas, pero, en cambio, se calle o incluso defienda una actitud violenta, protegiendo a concejales que atacan físicamente a sus conciudadanos".

El dirigente popular ha señalado que este concejal "debería ser cesado y expulsado porque actitudes tan agresivas no tienen cabida en un servidor público".

"Esta es la gran diferencia con el Partido Popular que, además de condenar las agresiones a las sedes de los partidos políticos, aparta inmediatamente a aquellos concejales que no tienen una conducta acorde a lo que tiene que ser un concejal, como en el caso de Beniflà", ha sostenido.

"El PSOE parece que tiene un problema con la justificación de los altercados y la violencia, como acabamos de ver este fin de semana. Ninguna agresión física o comportamiento violento puede ser motivo de orgullo o ser excusado. La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática que quiere convivir de forma pacífica. Es injustificable", ha concluido.