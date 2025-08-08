Acceso

La Aemet avisa: el lunes y martes serán los días más cálidos del año con aire africano en la Comunitat que hará superar los 40 grados

La ola de calor se extiende como mínimo hasta el miércoles de la semana que viene

TOLEDO, 08/08/2025.- Un hombre se refresca en una fuente este viernes en Toledo. La ola de calor que azota España desde el pasado día 3 se prolongará hasta al menos el próximo jueves 14, según la última predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha vuelto este viernes a modificar su estimación para la duración de este episodio. EFE/Ismael Herrero
La Aemet modifica su predicción: la ola de calor durará al menos hasta el próximo juevesIsmael HerreroAgencia EFE
El lunes y el martes de la semana que viene serán, con toda probabilidad, los días más cálidos del verano en la Comunitat Valenciana, con valores superiores al 29 y 30 de junio, jornadas en que se superaron los 41 grados en algunos puntos, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La situación de temperaturas muy altas, nocturnas y diurnas y brisas de entrada tardía se va a prolongar gran parte de la semana, y el lunes y el martes se prevén como los días más cálidos.

Aemet ha informado también que el lunes no habrá contrabrisa del oeste como ayer u hoy y el aire que llegará no será brisa sino aire cálido africano, del que estos días hemos estado protegidos por el fresco mediterráneo.

Las brisas han suavizado las temperaturas en la Comunitat Valenciana, pero esta situación va a cambiar a partir del domingo y el pico cálido en la Comunitat se va a producir entre domingo y viernes próximos, con el máximo previsto el lunes y martes.

