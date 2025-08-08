La Aemet avisa: el lunes y martes serán los días más cálidos del año con aire africano en la Comunitat que hará superar los 40 grados

El lunes y el martes de la semana que viene serán, con toda probabilidad, los días más cálidos del verano en la Comunitat Valenciana, con valores superiores al 29 y 30 de junio, jornadas en que se superaron los 41 grados en algunos puntos, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La situación de temperaturas muy altas, nocturnas y diurnas y brisas de entrada tardía se va a prolongar gran parte de la semana, y el lunes y el martes se prevén como los días más cálidos.

Aemet ha informado también que el lunes no habrá contrabrisa del oeste como ayer u hoy y el aire que llegará no será brisa sino aire cálido africano, del que estos días hemos estado protegidos por el fresco mediterráneo.

Las brisas han suavizado las temperaturas en la Comunitat Valenciana, pero esta situación va a cambiar a partir del domingo y el pico cálido en la Comunitat se va a producir entre domingo y viernes próximos, con el máximo previsto el lunes y martes.