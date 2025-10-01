Cinco detenidos por acudir conduciendo al examen de recuperación de los puntos del carnet

La Guardia Civil ha detenido durante el segundo cuatrimestre de este año en la Comunitat Valenciana a cinco personas por un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo sin permiso por pérdida total de puntos, precisamente cuando se dirigían al centro para realizar el examen de recuperación.

También ha detenido a otras tres personas por un delito de falsedad documental, al suplantar la identidad de otros mientras hacían la prueba teórica del examen para obtener el permiso de conducir, informa este miércoles la Guardia Civil.

Dichos delitos llevan aparejadas penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de seis a doce meses y penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, respectivamente.

Además, en este mismo periodo de tiempo ha denunciado en la Comunitat Valenciana a 18 personas por usar dispositivos electrónicos ocultos para copiar en exámenes de obtención del permiso de conducir y el examen de capacitación de transporte (CAP).

Esta conducta se encuentra tipificada como infracción muy grave de la Ley de Seguridad Vial (artículo 77), por utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente en pruebas para la obtención y recuperación de permisos de conducir, sancionando al infractor con 500 euros de multa y la imposibilidad de presentarse a nuevo examen en un plazo de seis meses.

Las detenciones y denuncias han sido realizadas en las sedes de exámenes de obtención del permiso de conducir de las tres Jefaturas de Tráfico de la Comunitat Valenciana, así como en las aulas de exámenes de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori (Servei Territorial de Transport) para la obtención del CAP.