El socialista Borja Sanjuan portará la Senyera en la procesión cívica del 9 d'Octubre

El concejal socialista del Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, será el encargado de portar la Real Senyera en la procesión cívica del próximo 9 de Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Así se ha desvelado este miércoles sobre un acto que este año, además, contará con un refuerzo policial ante el malestar social en la calle por la gestión de la dana y la guerra de Gaza y ante posibles manifestaciones y sucesos no autorizados.

La procesión cívica comenzará a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento de la capital, desde cuyo el balcón será bajará la Senyera con honores y llevada hasta la Catedral, donde se realizará el acto religioso del Te Deum. Después, tras el acto honorífico bajo la estatua ecuestre del Rei Jaume I regresará de nuevo al Consistorio.

