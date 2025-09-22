Alerta por la pérdida de variedades tradicionales de arroz

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha advertido este lunes de que si las autoridades europeas y españolas no cambian el sistema de registros y aprueban el uso de soluciones fitosanitarias que sean verdaderamente eficaces para combatir el hongo de la piricularia, "perderemos en breve las variedades tradicionales del arroz".

Unas variedades que comportan, según han señalado desde la entidad en un comunicado, "patrimonio etnológico, cultural y gastronómico, entre el que figura como plato más internacional la paella valenciana con arroz redondo”.

La asociación ha criticado "la siega más ruinosa que se recuerda" durante un acto que ha reunido a arroceros, técnicos del Servicio de Sanidad Vegetal y representantes de la Conselleria de Agricultura en un campo del término municipal de Sueca mientras se llevaban a cabo los trabajos de la siega.

AVA-ASAJA ha cuantificado en un 75 % la merma que van a sufrir, a causa de la piricularia, las variedades más sensibles a la enfermedad como son la Bomba, Albufera y, en menor medida, J. Sendra, todas ellas especialmente emblemáticas de la zona e interesantes para la elaboración de la paella valenciana.

En total, el descenso de cosecha del arroz será del 15 al 20 % en el parque natural de la Albufera, alertan desde la organización agraria.

El tesorero de AVA-ASAJA y presidente del grupo de trabajo del arroz en el COPA-COGECA, Miguel Minguet, ha destacado que "nadie recuerda un ataque de piricularia tan devastador en el último siglo. Lo triste es que esto no es una casualidad, sino el fruto de las políticas que estamos siguiendo".

"Hace unos años teníamos un abanico de materias para tratar el hongo y esas soluciones poco a poco han ido cayendo en la Unión Europea, mientras que en otros países como Japón, Estados Unidos o Australia continúan permitidos", ha indicado al respecto.

Minguet ha asegurado que "al final solo nos queda una familia de productos que ya no es efectiva porque ha generado resistencias", y ha agregado que "no han caído el resto por su supuesto efecto sobre el medioambiente, sino simplemente por la burocracia europea que exige seguir demostrando su inocuidad cuando acaba el plazo de la patente y a ninguna casa comercial le interesa gastarse una millonada para que todos puedan comercializar el producto".

"Primero vamos a perder las variedades tradicionales y después perderemos a la mayoría de los arroceros", ha señalado el tesorero al tiempo que ha asegurado: "ya prácticamente no queda Bomba ni Albufera, este año también ha comenzado a afectar al J. Sendra. ¿Vamos a renunciar a las variedades ligadas a nuestro territorio y nuestra gastronomía?”.

Por su parte, el responsable de la sectorial del arroz de AVA-ASAJA, José Pascual Fortea, ha dicho que "si no sacan rentabilidad, muchos arroceros no plantarán el año que viene y en el parque natural empezaremos a ver parcelas abandonadas".

"Será un problema medioambiental porque los arrozales dejarán de cumplir la función que generan en beneficio de la Albufera, como el filtro verde del agua que llega al lago o la prevención de incendios y plagas", ha señalado Fortea.

AVA-ASAJA ha solicitado una línea excepcional de ayudas para los arroceros afectados por piricularia, pero de manera estructural reclama a la UE y el Gobierno español que modifiquen el sistema de autorización de materias activas y aprueben permisos excepcionales de fungicidas que permitan combatir las plagas y enfermedades del cultivo.

Solicita también que el seguro del arroz amplíe sus coberturas e indemnizaciones para paliar las pérdidas reales de producción a causa de la piricularia y otros patógenos.