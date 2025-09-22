El municipio valenciano en el que más calor ha hecho este lunes en el que han bajado las temperaturas

Las temperaturas diurnas han registrado un descenso de hasta cuatro grados en la Comunitat Valenciana este lunes, con valores máximos de 28 y 29 grados frente a los 33 y 34 grados de ayer domingo.

Orihuela ha sido el punto con la temperatura más alta de la Comunitat Valenciana durante el día de hoy al marcar 29,6 grados, seguida de Elche con 29,2 y Novelda con 29,1, según los datos recogidos por Aemet.

En los 28 grados se han situado Xàtiva (28,59 y Ontinyent (28,2), mientras que en las capitales de provincia Alicante ha llegado a 27,8 grados y Castellón y València se han quedado en 25 grados (25,7 y 25,5 respectivamente).

La predicción de Aemet para este lunes indicaba temperaturas en descenso, que será localmente notable en el caso de las máximas en Valencia, y para mañana martes apunta que las máximas irán en descenso en la mitad sur y en ligero descenso en la mitad norte.