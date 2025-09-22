La última hazaña médica del doctor Cavadas que vuelve a hacer historia

El conocido cirujano valenciano Pedro Cavadas ha vuelto ha hacer historia. En este caso, y como ha compartido su equipo, ha desarrollado una técnica de reconstrucción de articulación de rodilla sin prótesis utilizando la articulación del tobillo del propio paciente. Se trata de una técnica pionera original, recientemente publicada en la prestigiosa revista Journal of Bone and Joint Surgery, indicada en casos extremos en los que una prótesis articular no es una opción viable, señalan desde la clínica.

Y añaden que es la primera técnica descrita de reconstrucción completa de rodilla utilizando articulaciones del propio paciente, transferidas con técnica microquirúrgica.

Esta técnica, explican, que ha recibido múltiples reconocimientos a nivel internacional, permite evitar la amputación de la pierna en casos como infecciones repetidas de prótesis de rodilla, o destrucciones masivas de rodilla no candidatas a cirugía de prótesis articular. "Esta técnica no es una técnica de tratamiento de la artrosis común de rodilla. Es una técnica para evitar la amputación en defectos masivos articulares", aseguran.

Esta especie de milagro médico se basa en la transferencia microquirúrgica de la articulación del tobillo de la misma pierna para reemplazar la articulación de la rodilla perdida. Al no usar material protésico, el riesgo de infección es muy bajo, aseguran desde la clínica del cirujano.

Cavadas es conocido por realizar el primer trasplante de manos y antebrazos del mundo en 2006 y también por ser el responsable del primer trasplante de piernas