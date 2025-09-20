No todo ocurre en Madrid y Barcelona. Esa sentencia es del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien presume, cada vez que puede, de su vínculo sentimental con Alicante. No hay más que ver la sintonía que tiene con el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, en sus reuniones; unos encuentros a los que hemos asistido los medios de comunicación, y, por tanto, hemos sido testigos de esa conexión.

En este caso, Puente dejó claro el jueves la importancia del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, al acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto para anunciar cuánto dinero se invertirá en la infraestructura. Alicante, pues, existe.

Que venga a la provincia el presidente del Gobierno es noticia «per se» y un motivo más que suficiente para redactar la particular carta de los Reyes Magos al Gobierno central por parte de las diferentes administraciones. No hablo de adoptar el discurso victimista y enarbolar de nuevo la bandera de «somos la provincia 52 de 52 de España» en inversiones por parte del Estado.

Se trata, más bien, de que, con las estadísticas de tráfico aéreo en la mano -el de Alicante-Elche es el quinto aeropuerto de España en volumen de pasajeros- se construya, por fin, una segunda pista para que la infraestructura siga creciendo.

Que España, la Comunidad Valenciana y Alicante son turismo es una evidencia que no precisa explicación. Y no solo eso. Es increíble que, como se encargó de recordar el alcalde de Elche, Pablo Ruz, en el acto del jueves, no exista conexión por tren entre el aeropuerto y Elche y Alicante, y por extensión con toda la provincia.

Pues eso, que Alicante existe cuando nos visitan desde Madrid, y con 1.154 millones de euros bajo el brazo para el aeropuerto. La pena, en ellos no está incluida la segunda pista en el aeropuerto.