Alicante abre una oficina de maternidad

El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, ha inaugurado este miércoles la oficina de la maternidad, un nuevo recurso municipal cuyo objetivo es “ofrecer orientación especializada a las mujeres y familias que enfrentan esta etapa tan trascendental de la vida”, según los populares, ante la protesta de partidos de izquierda, sindicatos y entidades sociales, que la tildan de "antiaborto". Al acto de inauguración han asistido concejalas del PP y representantes del grupo municipal de Vox, mientras que responsables y miembros de partidos políticos de izquierda, de sindicatos y de entidades sociales se han concentrado frente a la entrada del edificio para protestar por su apertura, con pancartas en las que se leía "La maternidad será deseada o no será" o "No les importa la vida, les molestas que las mujeres decidamos", entre otros lemas.

La edil de Bienestar Social, Begoña León, ha afirmado que "este espacio ofrece soluciones eficaces, recursos accesibles y orientación especializada a quienes se enfrentan a esta etapa trascendental de la vida". Esta iniciativa "surge como una respuesta a las necesidades reales de muchas madres y familias de nuestra sociedad, consolidándose como un espacio de apoyo integral que las acompañará desde el embarazo, el postparto y en los primeros tres años de vida de su bebé", ha explicado León.

La oficina “es un proyecto que forma parte del acuerdo con el grupo municipal Vox, pero, además, coincide con nuestros principios, ya que con ella respaldamos los derechos de todas las mujeres y compartimos la visión de priorizar el apoyo a la maternidad, convencidos de que invertir en nuestras madres es construir un futuro más sólido para nuestras familias y nuestra ciudad”, ha manifestado la concejala del PP.

Según fuentes del consistorio, "la oficina de la maternidad ofrecerá orientación educativa, jurídica, psicológica y social, y brindará un espacio seguro para aquellas madres en situación vulnerable". Además, "facilitará el acceso a programas relacionados con el cuidado infantil y la capacitación familiar, asegurando un acompañamiento integral durante una etapa tan crucial como lo es la maternidad, desde una perspectiva multidisciplinar", han señalado.

PSPV: "PP mercadea con los derechos de las mujeres bajo el chantaje de Vox"

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, presente en la concentración de protesta, ha acusado al alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), que no ha asistido al acto, "de mercadear con los derechos de las mujeres bajo el chantaje de Vox para intentar salvar el presupuesto municipal debido a su falta de apoyos en el pleno".

La también exconsellera de Sanidad ha mostrado su rechazo a la oficina "antiaborto inaugurada hoy por el PP y Vox", un servicio que, ha recalcado, "no se necesita porque las mujeres tienen la capacidad de decidir sobre si quieren ser madres y el acompañamiento corresponde a lo servicios sanitarios, no a un servicio administrativo".

Compromís anuncia que irán a la Sindicatura de Greuges

A su vez, la concejala de Compromís Sara Llobell ha anunciado que irán a la Sindicatura de Greuges a "plantear la duplicidad de una oficina para tareas ya previstas por los servicios sociales" y ha calificado de "humillante para todas las mujeres alicantinas" su apertura.

Mientras, la diputada autonómica de Compromís Mònica Àlvaro ha recalcado que esta oficina "no hace ninguna falta" y ha argumentado que "la ley de reproducción y salud sexual es muy clara: las administraciones públicas no podrán hacer inferencia en el derecho reproductivo de las mujeres y aquellas personas que necesitan información la recibirán en lugares a los que puedan acudir y por parte" de quienes "hayan estudiado una carrera para asistir de profesionales".

"En el mismo centro de salud u hospital tiene el derecho a ser informada por el trabajador social del centro. No puede llegar aquí nadie a montar un ‘xiringuito’, que no sabemos a quién se lo darán, aunque lo sospechamos, y para el que un ayuntamiento no tiene competencias.