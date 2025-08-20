Alicante bate previsiones con un 95,6% de ocupación hotelera, nueve puntos más de lo esperado

El reciente puente de la Asunción, que se ha desarrollado del 14 al 17 de agosto, se ha cerrado con una tasa de ocupación del 95,6 por ciento en la provincia de Alicante, según la patronal hotelera APHA.

Los datos definitivos confirman una mejora sobre las previsiones, que apuntaban a una tasa del 86,8%. Con respecto al mismo puente de 2024 las cifras mejoran en 1,8 puntos porcentuales ya que el pasado año se saldó con una tasa del 93,8%.

Las ocupaciones han sido muy positivas en prácticamente todas las poblaciones ya que la ciudad de Alicante ha logrado una tasa del 96,8% y Playa se San Juan se ha situado en un 98,1% mientras que el resto de la provincia también muestra cifras destacadas.

Santa Pola llegó al 100%, Jávea al 99,5%, El Campello al 99,0% y Guardamar del Segura al 82,0%. Tasas más modestas se han alcanzado en Orihuela (69,5%) o Villena (45,0%).

La procedencia ha sido mayoritariamente internacional (56,9%) frente a un 43,1 de clientela nacional, y las altas tasas de ocupación se han logrado gracias al buen comportamiento de las reservas de última hora y es destacable también el buen tono de los precios medios, que en general han logrado situarse por encima de los de 2024.

APHA ha destacado la ausencia de incidencias significativas tanto en los negocios turísticos como en los destinos de la provincia y ha añadido que la alta ocupación ha sido acompañada por unos niveles de excelencia en el servicio que garantizan una experiencia turística ajustada a las expectativas más exigente.