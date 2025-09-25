Ana Belén, The Waterboys y Malinche Symphonic, las grandes citas de El Muelle Live, el nuevo espacio de conciertos de Alicante

Alicante cuenta con un nuevo espacio de conciertos llamado El Muelle Live que está ubicado en el muelle 12 Puerto; es decir, a pie del mar y muy cerca del casco urbano.

La programación hasta diciembre incluye los conciertos de Beret, sábado 4 de octubre; Ana Belén, domingo 12 de octubre, y The Waterboys, sábado 6 de diciembre; el espectáculo Malinche Symphonic, domingo 5 de octubre, y los festivales RumbaViva, sábado 18 de octubre, con Gipsy Kings by Diego Baliardo, Los Manolos, Uña y Carne, Doya, Fonki Cheff y Tito Ramírez, el evento AMA, sábado 8 de noviembre, con La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda -voz de Danza Invisible- y djs alicantinos. Y este sábado 27 de septiembre la fiesta Cariña con djs y drag queens.

Hay que recordar que el denominado turismo musical en Alicante atrajo el año pasado a 400.000 personas y supuso un impacto económico de 40 millones; una cifra que, según informa el Ayuntamiento a través de un comunicado de prensa, este año va a crecer gracias a iniciativas como ésta.

Tres zonas diferenciadas

El Muelle Live se divide en tres zonas. La entrada, bajo la cúpula de la Ocean Race se convertirá en un lugar para albergar exposiciones; la zona gastro cultural en la que se incluye un escenario de 8 por 6 metros en la que albergar eventos de hasta 1.500 personas; y la zona auditorio con un gran escenario de 16 metros para eventos de entre 3.000 y 8.800 personas.