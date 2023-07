Ana Vega ofrece a Mazón "la lealtad de Vox" y le pide derogar las leyes del Botànic

La síndica de Vox, Ana Vega, ha comenzado su intervención en el Debate de Investidura del presidente de la Generalitat recordando a Miguel Ángel Blanco.

Ha dicho que van a poner en marcha todas las políticas que han defendido desde esta tribuna.

Ha agradecido a Carlos Mazón su presentación del "programa de Gobierno compartido del PP y Vox" y ha dicho que este acuerdo es el reflejo de la voluntad de los ciudadanos.

Le ha dicho a Mazón que "esté tranquilo porque va a tener un socio leal" que pondrá los intereses de los ciudadanos por encima de los de los partidos.

La alocución de Vega no ha sido escuchada por algunos miembros del Consell.

Ha destacado el avance de reconocer cualquier tipo de víctima en el ámbito intrafamiliar por igual "porque toda vida humana tiene el mismo valor". Y ha dicho que "las manipulaciones de toda la izquierda y de muchos medios de comunicación ya no tiene ninguna credibilidad".

También ha mencionado la libertad educativa basada en la cultura del esfuerzo. "No habrá desarrollo personal si igualamos a todos a la baja y dejamos que nuestros hijos sean víctimas del fracaso escolar".

"Hablar de libertad es derogar la ley del plurilingüismo que ha creado exiliados lingüísticos" y ha dicho que recuperarán el español en las aulas.

Ha enfatizado que imponen el catalán sobre nuestra lengua, que es el valenciano.

Ha hablado de las elites globalistas de Bruselas que quieren acabar con nuestro campo y nuestra pesca y ha antepuesto la "agenda España" que frene "esta deriva destructiva que nos ha llevado a la ruina más absoluta".

Ha dicho que se impulsará el desarrollo de las zonas rurales y su repoblación. Y que lucharán por unos precios justos para los productos del campo, de los que ha vuelto a echar la culpa a Bruselas.

Ha asegurado a Mazón que estará a su lado en la reivindicación del trasvase Tajo-Segura.

Se ha referido a las economías familiares porque "hay familias que han de elegir entre llenar la nevera, poner gasolina al coche o llenar la nevera".

Ha acusado al Botànic de que les da igual si las familias llegan a final de mes, "mientras pagan los impuestos".

Ha enfatizado que la creación de riqueza pasa por la creación de empleo privado y que la deuda que deja el Botànic "ni nuestros nietos la van a poder saldar".

Vega ha protagonizado más una sesión de control al presidente Puig que un debate de investidura, como le ha reprochado Puig a la presidenta de la Cámara, quien, en esta ocasión, no ha querido reconducir a la diputada.

Ha pedido derogar "todas las leyes que han puesto en práctica el Botànic en estos ocho años".

Ha dicho que el gobierno ha servido al "enfermizo nacionalismo excluyente de la izquierda".

Ha plantado tres ejes: "derogar toda la basura ideológica de la izquierda, reconstruir desde la economía a los derechos y libertades, y preguntar a los valencianos por los problemas de sus familias y de sus hijos".

Se ha dirigido a Mazón y le ha dicho que "sin reservas le ofrezco el apoyo. No compre la mercancía averiada, no tenga la tentación de pactar con el socialismo. No hemos firmado un cheque en blanco".

Mazón le ha dado las gracias "a usted y a los otros doce diputados de Vox".

Ha recordado que "pertenecemos a partidos distintos" y que el camino se hace al andar. Le ha pedido que "discrepemos siendo un gobierno, y no un mal espectáculo".

Le ha dicho que les une "mucha deuda histórica y deber histórico ya acumulado".

También la he dicho que "hay gasto público necesario" y que hay que trabajar en la eficacia, pero ha diferenciado el "gasto político del gobierno más caro de la historia".

Le ha agradecido que hable de la unidad entre los españoles "porque si estamos hablando de la financiación autonómica, está claro que necesitamos la unidad de los españoles para abordarla".

Y le ha recordado que "los intereses de los valencianos son lo primero" y le ha recordado a Vega que "tendremos que hablar con nuestros compañeros en las Cortes Generales".

Mazón ha dicho que a los pescadores se les impide pescar más de 120 días al año, "sin que ninguna institución les defienda".

Ha enfatizado que le gusta la palabra "trasvase" que es mejor que la desalación masiva, que es peor para el medio ambiente.

Ha dicho que los dos retos que tiene España en el siglo XXI son la desertización y la natalidad.

Ha reiterado lo dicho por Vega de que "los valencianos serán los primeros" y que "aunque tendremos discrepancias, nos ponemos en marcha y será una gran noticia para los cinco millones de valencianos".