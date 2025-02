Año nuevo y quiero perder peso y barriga en menopausia, ¿por dónde empiezo?

Con la llegada del nuevo año y con ello nuevos propósitos, y seguramente que estarás en menopausia y te has dado cuenta que en navidades has cogido algún kilo que otro, pero esto va más allá, quieres que este año sea el definitivo para comenzar a dar ese cambio que buscas.

Te estás dando cuenta que tu cuerpo ha cambiado, los pantalones del año pasado no te quedan bien o te aprietan demasiado y por lo tanto estás incómoda, no te ves guapa delante del espejo, has cambiado todo tu vestuario ya que ahora te pones ropa ancha para disimular esos kilos de mas y esa barriga que de repente te ha salido, sin contar con los sofocos, insomnio, sequedad en la piel, caída de pelo, cansancio continuo…

¿Por dónde empiezo? Primero lo que haría sería en ponerme objetivos a largo plazo (mínimo 6 meses) y dentro de esos 6 meses pequeñas “metas” cada mes. Es importante que sepas que esos objetivos deben ser realistas y alcanzables, sino lo son lo único que vamos a hacer es frustrarnos al no haber llegado al objetivo propuesto.

Y dirás, bueno Víctor es que no sé si los objetivos que me he marcado son realistas; de media por mi experiencia ayudando a centenares de mujeres en menopausia puedes perder en 6 meses alrededor de 10-12 kilos haciendo las cosas bien y sin “morir” en el intento. También este dato depende de cada mujer y del punto de dónde comience. Por ejemplo este dato no tendría mucho sentido si quiero perder 5 o 7 kilos, en ese caso una vez conseguido ese objetivo (4 meses) los 2 meses restantes podría tener objetivos como tonificar, sentirte más fuerte, hacer alguna carrera o seguir bajando perímetros.

Una vez marcados con papel y boli esos objetivos y dentro de esos objetivos metas a corto plazo, tenemos que ver que necesito para lograr esos objetivos. Todos sabemos que necesitas ejercicio y nutrición, pero qué ejercicios hago y qué dieta hago.

Bueno antes de explicarte estas dudas, te recomiendo que vayas de la mano con un profesional dónde te va a guiar a ajustar bien tus expectativas y que te guie por un camino sencillo y directo hacia tu objetivo. Ya sabes que otras veces lo has intentado por tu cuenta y los resultados han sido efímeros o no has conseguido ningún objetivo.

Una vez has tenido esto claro debes de ponerte una primera meta el primer mes, si lo has intentado por tu cuenta y no ves resultados, falla algo y por lo tanto me pondría en manos de un profesional antes de que te llegue la frustración, por lo tanto me daría un mes de margen como máximo para ver si está dando resultados o no.

¿Qué ejercicio hago? El ejercicio esencial es el entrenamiento de fuerza y esto no significa que te tengas que apuntar a un gimnasio, sino que puedes empezar en tu casa con tu propio peso corporal, en este enlace te digo los ejercicios que para mi son esenciales.

¿Qué dieta hago? No hagas dieta, la dieta solo te promete perder peso pero…vas a recuperarlo cuando te descuides; como siempre digo haz una nutrición sin prohibiciones siempre que estés en déficit calórico que te enseñe a comer y a disfrutar de la comida para mantener esos resultados a largo plazo.

Víctor del Olmo es Entrenador Online-Especialista en menopausia