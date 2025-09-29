La apertura nacional del curso de las universidades españolas, presidida por el Rey y celebrada en Valencia, se pospone

La apertura nacional del curso de las universidades españolas, que iba a celebrarse este martes en el paraninfo de la Universitat de València (UV) presidida por el rey Felipe VI, ha quedado pospuesta debido a la alerta meteorológica, según han informado a Efe fuentes de la UV.

El acto, que se celebraba en el marco del 525 aniversario de la Universitat de València, iba a contar, además, con la asistencia de la ministra de Universidades, Diana Morant; el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la anfitriona, la rectora de la UV, Mavi Mestre.

La institución académica ha informado de que se pospone el acto "ante la situación meteorológica adversa, con nivel rojo de alerta por lluvias que afecta a la ciudad de Valencia, y ante la previsible evolución de la inestabilidad meteorológica".

La apertura del curso académico universitario suponía el cierre de las actividades organizadas en torno al 525 aniversario de la universidad, parte de ellas pospuestas a este año tras la dana del pasado 29 de octubre.

El rey, siendo príncipe de Asturias, presidió también un acto extraordinario de apertura del curso académico en esta universidad, con motivo de sus 500 años de historia, pero era la primera vez que la UV acogía este evento nacional.