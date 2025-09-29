¿Hasta cuándo durará la alerta roja por las lluvias en Valencia?

El aviso rojo (riesgo extremo) por precipitaciones que pueden acumular 180 litros por metro cuadrado en doce horas estará activo hasta la medianoche de este lunes en el litoral de la provincia de Valencia, mientras que ha finalizado en el litoral norte de Castellón este mediodía.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las cantidades de precipitaciones podrían acumularse "en pocas horas".

El litoral norte de Alicante y el litoral norte y sur de Valencia están en aviso nivel naranja -desde las 11:00 de este lunes y hasta las 8 de la mañana del martes- por precipitaciones acumulada de 60 l/m2 en una hora.

En el caso del interior de Alicante y Valencia, el aviso naranja por acumulados de 40 l/m2 en una hora y de 100 l/m2 en doce horas, está activo desde las 11:00 hasta la medianoche de hoy, y también podrían acumularse esas cantidades en pocas horas.

También hay aviso naranja en el litoral norte de Castellón, desde las 11:00 y hasta las 18:00 horas, por acumulados e una hora de 80 litros por metro cuadrado, y en el interior sur de Castellón (de 11:00 a 00:00 horas del martes) por precipitaciones acumuladas de 80 l/m2 en una hora.

El interior sur de Castellón también está en alerta nivel naranja (de 11:00 horas de hoy a 00:00 horas del martes) por precipitaciones acumuladas de 40 l/m2 en una hora; y el litoral sur, en el mismo tramo horario, por luvias que pueden acumular 40 l/m2 en una hora y 140 l/m2 en doce horas.

Además, está establecido el aviso naranja en el litoral sur de Alicante por acumulados de 60 l/m2 en una hora desde las 21:00 hora de este lunes y hasta las 8 de la mañana del martes.

En el litoral norte de Alicante, el aviso naranja por acumulados de 140 l/m2 en doce horas, comenzará a las 11:00 horas de este lunes y finalizará a las 12:00 horas de mañana martes.

En el litoral sur de Alicante, el aviso naranja por acumulados de 100 l/m2 en doce horas, comenzará alas 21.00 horas de este lunes y finalizará a las 12.00 horas de mañana martes.

También hay aviso naranja en el interior sur de Castellón, desde las 11:00 horas a la media noche del martes, por acumulados de 100 l/m2 en doce horas; y en el litoral norte de Castellón por acumulados de 120 l/m2 en doce horas entre las 12:00 horas de este lunes y las 18:00 horas del martes.

Asimismo, hay aviso naranja en el litoral norte y sur de Valencia, desde las 00:00horas del martes hasta las 12:00 horas de ese mismo día, por precipitaciones que podrían a acumular 140 l/m2 en doce horas.

El aviso amarillo, que podría ir acompañado de tormentas fuertes, está hoy activo (de 11:00 a 21.00 horas) en el litoral sur de Alicante, con acumulados de 20 l/m2 en una hora; el interior norte de Castellón hasta las 18:00 horas, con previsión de acumulados de 30 l/m2 en una hora.

También habrá aviso amarillo en el interior de Alicante, entre las 00:00 horas del martes y las 12:00 horas de ese mismo día, por acumulados de 30 l/,m2 en una hora y 80 l/m2 en doce horas.

Asimismo, en el litoral norte y sur de Castellón, desde las 00.00 del martes hasta las 12:00 horas del mismo día, se establecerá el aviso amarillo por precipitación acumulada de 20 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas.

En el interior sur también estará la alerta amarilla desde las 00:00 horas hasta las 7 de la mañana del martes, por acumulados de 20 l/m2 en una hora y de 60 l/m2 en doce horas.

En el litoral de Alicante y Valencia, el aviso amarillo este martes estará activo desde las 8 de la mañana a las 12:00 horas por acumulados de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En el litoral sur, de Alicante, el aviso nivel amarillo estará activo desde las 11:00 horas a las 21:00 horas de este lunes por acumulados de 60 l/m2 en doce horas, mientras que en el interior norte de Castellón, de 12:00 a 18:00 horas de hoy pueden acumularse 12 l/m2 en doce horas.