Aplazan al 13 de febrero el juicio a un empresario por amenazar al diputado Alberto Ibáñez

El juicio que había sido señalado este martes, 2 de diciembre, contra el propietario de una empresa de desocupación que estaba acusado de amenazar al portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha sido pospuesto al próximo 13 de febrero, según han informado a EFE fuentes cercanas al denunciante.

Las mismas fuentes han señalado que el motivo en esta ocasión -se aplazó también el primer señalamiento del pasado 21 de octubre- ha sido porque el acusado tiene otro juicio pendiente por presuntas coacciones.

El dirigente de Compromís y vicepresidente de la Comisión de Vivienda del Congreso denunció que el acusado le dijo que iba a "ir a por él y a por su familia" durante un forcejo en una manifestación este pasado verano en València, algo que el procesado negó.

La denuncia viene por unos hechos que tuvieron lugar el pasado 24 de julio en una concentración en apoyo de María Jesús Plaza, de 60 años, que tras residir toda su vida en un edificio del barrio del Carmen de València, en el casco antiguo, aseguró ser víctima de "acoso" y "coacciones" por parte de la citada empresa de desocupación.