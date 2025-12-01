Las obras de arte del IVAM rescatadas de la dana se exhibirán en la Universitat de València

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) prepara un proyecto expositivo con una selección de las obras de arte de la colección del museo dañadas por la dana que se expondrán en distintos espacios de la Universitat de València (UV).

Las piezas, que han sido restauradas tras la inundación que sufrió el almacén de Riba-roja de Túria (Valencia) donde se custodiaban, se presentarán nuevamente ante el público cargadas de una renovada potencia simbólica.

"Rebrot" es el título de esta iniciativa conjunta entre el IVAM y la Universitat que tiene como objetivo común acercar el arte contemporáneo a los estudiantes y, en general, a los públicos más jóvenes, ocupando lugares emblemáticos de los campus de Blasco Ibáñez y de Burjassot.

A través de este proyecto expositivo, la Universitat de València refuerza su compromiso con el apoyo a la recuperación del arte contemporáneo y el sector cultural afectado por la dana mientras que el IVAM impulsa su papel como instituto, en el que la dimensión museística se entrelaza con la labor académica, han informado este lunes desde el museo valenciano.

El proyecto es la primera fase de una iniciativa de larga duración entre ambas instituciones que crecerá de manera orgánica y se cimentará en la convicción compartida del poder transformador del arte, en cuyo marco conceptos como reparación y resiliencia ocupan un lugar central.

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha celebrado esta colaboración entre instituciones "que posibilita que las esculturas de grandes autores internacionales del IVAM puedan integrarse en los diferentes campus de la Universitat de València".

Por su parte, la directora del IVAM, Blanca de la Torre, ha apuntado que el contexto actual "está atravesado por discursos que oscilan entre el catastrofismo, la resignación y la parálisis. Sin embargo, la urgencia de nuestro tiempo no debe derivar en la desesperanza, sino impulsarnos hacia el 'rebrot': un cambio de paradigma sustentado en pensarnos desde la ecodependencia y la interdependencia, el optimismo y el empoderamiento ciudadano".

La vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UV, Ester Alba, ha señalado que la Universitat de València encuentra en "Rebrot" una oportunidad para repensar su propia cultura institucional: “No se trata solo de transmitir conocimiento, sino de dialogar con el presente. En este sentido, 'Rebrot’ funciona como un dispositivo de repatrimonialización, un proceso que no solo recupera las obras afectadas por la dana, sino que también restituye vínculos, memorias y espacios”.

"Al hacer circular las piezas del IVAM por los distintos campus, la Universitat no solo exhibe arte; integra la dimensión patrimonial en la vida cotidiana. Aulas, pasillos y zonas comunes se transforman así en lugares simbólicamente habitados, en auténticos laboratorios de convivencia y aprendizaje", ha añadido.