Zulima Pérez dice que no ha contestado a Mus "porque no sabe si va a continuar"

La comisionada especial del Gobierno para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez, ha asegurado este lunes que aunque ha recibido dos cartas del vicepresidente segundo del Consell en funciones, Vicente Martínez Mus, para reunirse con ella, todavía no le ha contestado porque desconoce si continuará o no en el cargo.

A preguntas de los medios, Pérez ha indicado que no ha contestado por la "situación de absoluta interinidad en los miembros del Consell que en estos momentos tiene la Generalitat Valenciana, con un presidente que todavía no ha sido investido", en alusión a Juanfran Pérez Llorca.

"No sabemos cómo va a quedar el Consell, un Consell que está anclado en esta desgobernanza, en esa mentira continua a la que nos han tenido acostumbrados durante este tiempo", ha señalado antes de inaugurar la jornada técnica sobre la recuperación tras la dana 'Plan de Recuperación y Mejora de la Resiliencia en territorios afectados por la dana en la Comunitat Valenciana'.

Según Zulima Pérez, "no tenemos más que ver las declaraciones que realizó ayer, por ejemplo, la exconsellera Salomé Pradas en un programa de televisión o las que ha realizado el expresidente de la Generalitat de manera continua o la portavoz del Gobierno" valenciano.