Mazón dedica 450.000 euros a los toros y cuela una partida en la nueva conselleria de Emergencias posdana

Este martes se celebra en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts el segundo "round" con el turno de cuatro consellers a defender sus partidas. El primero fue Juan Carlos Valderrama, al frente de la nueva Conselleria de Emergencia e Interior que creó el president, Carlos Mazón, en la reestructuración del Consell tras la dana con el objetivo de dar un mayor peso a las emergencias.

Sin embargo, uno de los temas principales no fueron los planes de emergencia posdana, sino los "bous al carrer". En la partida de esta nueva consellería se incluyen subvenciones 120.000 euros de subvenciones a cuatro organizaciones de "bous al carrer": Asociación para la defensa de la tradición de Bous al Carrer; Federación Taurina Valenciana; Federación Valenciana de toro en cuerda y Federación de Peñas de Bous al Carrer de la C.V, las tres primeras con 20.000 euros y la última con el triple, 60.000 euros. Además, otros 30.000 euros, como informó el conseller, irán para "la edición de libros, revistas y programas en medios de comunicación del mundo del toro".

A ello se suman los 300.000 euros a la Fundación Toro de Lidia en la Conselleria de Cultura, inmersa desde la reestructuración del gobierno valenciano en la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo. El conseller José Antonio Rovira ha defendido mantener el presupuesto a la asociación taurina porque dice que son "un gobierno que atiende a todo el mundo". "A mi personalmente va a ser difícil que me vean en una plaza de toros, pero para muchos es un elemento cultural y como gobernamos para todos, lo incluimos", ha dicho.

Esta ha sido la primera queja de Compromís, que ha asegurado que "es una paradoja que haya que comenzar el análiisis del presupuesto de la conselleria de Emergencias hablando de toros", en palabras del diputado Jesús Pla, que ha admitido que "hubiera entendido esta partida si estuviera dedicada a la seguridad de las personas, pero estamos hablando de promoción de libros" y por lo tanto ha considerado que "no son competencias de esta conselleria". La diputada del PSPV ha criticado que el Consell "no haya pagado el complemento a los policías por su labor durante la dana pero sí tenga dinero para el mundo del toro". El conseller ha defendido que en su partida "los bous al carrer también incluyen la seguridad".

La respuesta a futuras emergencias

En total, la Conselleria de Emergencias e Interior cuenta con un presupuesto de 440 millones de euros, más del doble de lo que tenía antes como la subsecretaría de Seguridad y Emergencias bajo la Conselleria de Justicia e Interior. El conseller ha defendido que son unos presupuestos "sólidos" que "suponen una inversión decidida" del Consell. Del total, más de la mitad, 243 millones, van dedicados con el presupuesto extraordinario dana, con un 197 millones para el presupuesto ordinario, que supone aún así un 20% de incremento.

Entre las partidas está una nueva Dirección General en Innovación en Emergencias con una partida de casi 200.000 euros con uso exclusivo para personal para mejorar los servicios para el futuro. Valderrama ha dicho que es "el embrión del programa de alerta temprana" con el que van a trabajar desde el Consell para la "búsqueda de herramientas que permitan tomar decisiones rápidas y precisas ante cualquier emergencia". Entre sus funciones será hacer programas formativos con talleres para la población que "capaciten para prevenir y afrontar emergencias". Asimismo, habrá una partida de 2 millones de euros para que los municipios elaboren sus propios planes de emergencia adaptados a sus cuestiones.

El conseller ha contestado a pregunta de Compromís que se está estudiando si añadir algún sistema al ES-Alert, pero es algo todavía en proceso. Compromís ha considerado que ya que la exconsellera responsable de Emergencias, Salomé Pradas, desconocía la existencia del ES-Alert, sería conveniente "incluir la difusión entre altos cargos de la Conselleria de los protocolos del actuación en Es-Alert" incluyendo "quién tiene las competencias, qué mensajes hay que enviar y cuándo" para evitar la tardanza del pasado 29 de octubre con la dana.

Aumenta la partida a bomberos forestales

En el presupuesto hay un aumento significado a la dotación contra incendios. En total, el conseller ha destacado un aumento del 30% en la partida para bomberos forestales y la subida de 12 millones hasta los 63 millones para la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE).

Compromís ha agradecido que vuelva a subir la partida para esta agencia pública que se rebajó en el pasado tras la llegada del actual Consell y el PSPV ha criticado la falta de material: "Enviaron a bomberos a hacer su trabajo sin cascos, botas de agua, etc. No deja de sorprenderme su osadía cuando se planta delante del secretario de Estado para pedir más agentes cuando no da medios a los que tiene", ha dicho la diputada socialista.