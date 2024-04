Barrera respeta el archivo de la investigación de Oltra y desconoce si su partido recurrirá

El vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera, ha expresado su respeto por la decisión judicial de archivar la investigación abierta a la exvicepresidenta Mónica Oltra por el caso de abusos cometidos por su exmarido sobre una joven tutelada, un caso que solo conoce a través de la prensa, ha dicho.

Barrera, de Vox, partido que presentó la acusación particular contra Oltra, ha manifestado que personalmente no tiene ninguna valoración al respecto al ser preguntado por los periodistas por el sobreseimiento judicial.

Ha argumentado que cuando se inició la investigación él no ocupaba ningún cargo político ni de responsabilidad pública y por eso tiene "poco que decir" pues sabe "lo que cualquier ciudadano", y ha señalado que si se ha archivado será porque no hay pruebas suficientes o los indicios no son suficientes para acusarla.

"No me parece ni bien ni mal, es la resolución judicial, hay que acatarla y punto", ha zanjado.

Sobre si se va a recurrir, se ha manifestado en los mismos términos al decir que no sabe si eso se va a producir o hay posibilidad de presentar recurso, y ha reiterado que no está "en esta historia", ni estaba cuando se inició el procedimiento.

"Creo que fue Vox acusación particular pero, como digo, desconozco en gran medida cómo se inició jurídicamente este procedimiento y cuáles son las razones últimas, llevo ocho meses en el cargo y no está dentro de mis competencias ni de mis atribuciones", ha asegurado.

Respecto a las declaraciones del president de la Generalitat, Carlos Mazón, que aseguró este martes que "no es de recibo" el hecho de que no se haya pedido perdón a Maite, la víctima de los abusos sexuales cometidos por el exmarido de Mónica Oltra, Barrera ha indicado que no va a exigir a nadie que pida perdón ya que cada uno es responsable de su forma de actuar y de su conciencia y no va a decirle a Oltra que pida perdón.

Ahí están los hechos, el juicio contra el exmarido de Oltra y la evidencia de que no se ha actuado bien y merece una reparación, aunque solo sea "en declaración de intenciones" pero es una cuestión personal.

"Ahí están los hechos, ahí están el juicio que salió contra el exmarido y que evidentemente no se ha actuado, no se ha actuado bien y que merece una reparación, aunque sea solo en declaración de intenciones por la señora Oltra. Yo ahí no me meto porque son temas personales, como tampoco me meto o me parece que la opinión del señor Mazón vaya en ese sentido. Nada, nada que objetar, ni en un sentido ni en otro", ha concluido.

Compromís pide rectificar

Sin embargo, desde Compromís sí que han pedido al presidente Mazón que rectifique su declaraciones. Ha sido el diputado Carles Esteve quien ha referido que "es indigno que el presidente no rectifique después de leer el auto en el que se indica que no hay ningún indicio de delito". Y ha reiterado que el acto dice "que las cosas se hicieron como tocaba, y que la menor nunca estuvo desprotegida".